Monden Cătălin Botezatu, surpriză de ziua îndrăgostiților. Ce a primit designerul







Cătălin Botezatu a primit un cadou neașteptat și întârziat de Ziua Îndrăgostiților. Designerul a fost surprins chiar în camera de hotel.

Cătălin Botezatu, tort și flori

Designerul se află în aceste zile în Dubai acolo unde are mai multe prezentări de modă. Asta nu a împiedicat iubirea să îl găsească chiar dacă un pic întârziat. Mai exact la o zi după Valentine s Day, Cătălin a fost surprins în camera de hotel. Acesta și-a găsit cadoul pe pat, fără alte detalii. ”Am o prezentare și sunt foarte agitat, că tot urc la sală, tot cobor, e ceva rău, dar am uitat să vă arăt ceva frumos, frumos. N-am eu un Valentine’s day? Ăsta e un tort cu multe inimioare și flori.

Nu prea sunt obișnuit să primesc flori, dar sunt atât de frumoase, trandafiri albi, trandafiri, roșii, prietena mea care se ocupă cu trandafirii știe despre ce vorbesc aici. Foarte frumos. Am rămas puțin fără cuvinte, a venit așa de la o Valentină din neant, în acest oraș minunat. Aici e a doua mea casă. Ce să zic, nu sunt obișnuit. Mulțumesc mult! Să spun love you (n.r.- te iubesc)? E too much (n.r.-e prea mult) ? A fost Valentine’s day”, a explicat Cătălin Botezatu pe Instastory.

Curtat de multe femei

De-a lungul anilor, acesta s-a întâlnit cu unele dintre cele mai frumoase femei din România, dar și de peste hotare. A avut relații serioase, pe unele le-a afișat pe altele nu. Cert este că nu a rămas cu niciuna dintre cele care i-au stat alături pentru o perioadă de timp. Una dintre cele mai controversate și mediatizate a fost cea cu Bianca Drăgușanu. Mai ales că la acel moment, blonda nu era atât de faimoasă. Dar după relația cu designerul aceasta a căpătat foarte multă notorietate, pe care ulterior a fructificat-o.