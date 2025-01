Monden Cătălin Botezatu a iubit o singură femeie: Mi-am tăiat venele, puteam să mor







Cătălin Botezatu se numără printre cele apreciate personalități din România. Designerul nu ascunde că a experimentat viața din plin și a avut relații pasionale cu multe femei, însă doar una a fost cu adevărat marea lui iubire.

Cătălin Botezatu a iubit cu patimă o singură femeie

Cătălin Botezatu a fost cucerit de mai multe femei frumoase și celebre. Printre ele se numără Tania Budi, Bianca Brad, Bianca Drăgușanu și Dana Opsitaru, o femeie care era căsătorită și mai în vârstă față de el.

Deși a avut alături mai multe femei atrăgătoare, doar una a fost adevărata iubire. Din păcate, ea era căsătorită atunci dar relația a rezistat șapte ani, după care ea a plecat din țară.

Designerul, de câte ori este întrebat despre marea sa dragoste, răspunde fără ezitare: Dana Opsitaru. Ea este femeia cu care a trăit o frumoasă poveste de iubire, deși pe atunci aceasta era căsătorită.

Designerul: O iubesc cu adevărat pe Dana

Întâlnindu-se în aceleași cercuri sociale, cei doi s-au cunoscut la o prezentare de modă. Cătălin Botezatu avea 19 ani. După câțiva ani, s-au revăzut, devenind iubitul Danei Opsitaru. Relația lor a fost serioasă, iar modelul a decis să-și părăsească soțul. Au fost împreună timp de șapte ani, iar la final au convenit să rămână doar prieteni.

Cătălin Botezatu și Dana Opsitaru. Sursa foto: EVZ/Facebook

Cătălin Botezatu a spus că un săgetător se îndrăgostește întotdeauna cu intensitate. De fiecare dată, are senzația că este ultima sa iubire, dar mereu apare o nouă pasiune. Deși promite că nu va repeta greșelile din relațiile anterioare, el le face din nou. „O iubesc cu adevărat pe Dana și o voi păstra mereu în inima mea”.

Cătălin Botezatu și femeile din viața lui. Colaj EVZ

Cătălin Botezatu și-a tăiat venele pentru ea

Botezatu recunoaște, de asemenea, că „ea reprezintă totul pentru mine. M-a sunat și m-a reproșat că nu am sunat-o mai des. A lăsat o amprentă pozitivă asupra bărbatului pe care îl vezi acum. Am iubit multe femei și sper să mai am ocazia să fac asta”.

Sentimentele profunde pe care le avea pentru Dana Opsitaru l-au adus pe Cătălin Botezatu la limita disperării. În încercarea de a o determina să petreacă noaptea de Crăciun alături de el, a recurs la metode extrem de neplăcute pentru a o impresiona.

Cătălin Botezatu își amintește de acel moment spunând în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” că odată, pentru Danna Opsitaru, pe care o iubea enorm și cu care își dorea să petreacă noaptea de Crăciun, „nu înțelegeam de ce trebuia să fie alături de soțul ei, având în vedere că eram doar un puști. Nu doar că am amenințat-o, dar am ajuns să-mi tai venele, iar pe atunci nu existau telefoane mobile și putem să mor”.