Monden Cătălin Botezatu a renunțat la vacanță din cauza banilor. Peripețiile cunoscutului designer







Cătălin Botezatu urma să își petreacă sărbătorile de iarnă pe un vas de croazieră. Pentru a se asigura că nu va rata excursia, designerul a plătit și un avans substanțial. Cu toate acestea, planurile sale au fost date peste cap, după ce acesta a pierdut o sumă de bani.

Cătălin Botezatu, probleme cu banii. Ce i s-a întâmplat designerului

La fel ca majoritatea vedetelor din România, Cătălin Botezatu și-a planificat fiecare zi din această vacanță de sărbători. Pe lista lui s-a aflat o croazieră de lux și o escapadă la Tulum. Din nefericire, designerul nu a reușit să se bucure de aceste momente.

Cunoscutul creator de modă a pierdut o sumă importantă de bani, motiv pentru care a fost nevoit să renunțe la planul inițial.

Și-a petrecut Crăciunul în Dubai

Deși nu a reușit să se bucure de cele două excursii, Cătălin Botezatu a petrecut Crăciunul în Dubai.

„Am avut niște planuri de Crăciun, dar s-au năruit, pentru că eu am lucrat în toată perioada Sărbătorilor. Așadar Crăciunul l-am petrecut în Dubai, pentru că am avut mai multe evenimente acolo. Mi-aș fi dorit să merg pe o croazieră și chiar am pierdut avansul pentru asta. Apoi trebuia să plec în Tulum, însă planurile s-au schimbat”, a povestit el.

Cătălin Botezatu, planuri pentru 2025

Creatorul de modă își dorește să înceapă anul într-un loc însorit, departe de frigul din România. De altfel, el a mărturisit că își amintește cu drag de perioada sărbătorilor petrecute în copilărie, însă aceasta nu se poate compara cu ceea ce trăim în prezent.

„În orice caz, vreau ca de la începutul anului să plec neapărat undeva la soare. Îmi amintesc cu drag de toată perioada sărbătorilor, în copilărie, era acel freamăt, agitație și abia așteptam să merg cu colindul. Era altfel atunci, tradițiile erau altfel. Acum bucuria a fost înlocuită cu demența și nervii traficului, specifice acestei perioade”, a încheiat el, arată Cancan.