Exclusiv. Cu cine se poza acum doi ani luptătorul contra „Sistemului Iohannis”. La Realitatea TV se laudă cu relațiile cu Trump. România este tot mai plină de luptători contra sistemului, enervați de prelungirea mandatului lui Klaus Iohannis la Cotroceni și de evenimentul care a dus la această decizie, anume anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională a României.

Unul dintre aceștia, prezentat de Realitatea TV ca fiind singurul român din anturajul președintelui ales al SUA, Donald Trump, este Dragoș Sprânceană, un om de afaceri român din Statele Unite ale Americii. A fost manechin pentru Cătălin Botezatu în adolescență și actualmente membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, Florida.

Doar că, în urmă cu doi ani, mai precis pe 23 septembrie 2022, același Dragoș Sprânceană se poza foarte zâmbitor, alături de soție și fiică, cu președintele Klaus Iohannis și soția acestuia Carmen, la San Francisco. Era onorat, emoționat și mândru să se întâlnească cu Președintele României.

„A fost o onoare întâlnirea cu Președintele României Klaus W. Iohannis și Prima Doamnă Carmen la un eveniment pentru Comunitatea Românească din SUA 🙏🇺🇸🇷🇴🙏”, scria, atunci, omul de afaceri româno-american pe Instagram.

Fotografia pare, după fundal, să fie făcută cu ocazia unui aveniment de aniversare a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Acum, pe contul de X (fostul Twitter), omul de afaceri Dragoș Sprânceană repostează o notă care spune că „Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a refuzat să părăsească mandatul după expirarea mandatului de astăzi și acum ocupă în mod ilegitim funcția de președinte al României.

Partidul naționalist AUR îi cere abdicarea”.

O altă postare despre omul cu care era „o onoare” să se întâlnească spune că „De astăzi, Președintele României este ilegitim. Mandatul i-a expirat, iar el refuză să părăsească funcția.”

As of today, Romania's President is illegitimate. His mandate expired, and he is refusing to leave office. pic.twitter.com/9blye7JZUq

— Romania Report (@romaniareport) December 21, 2024