Elena care a nenorocit România s-a născut azi! I se spunea Păsărica

Elena Ceaușescu, una dintre cele mai enigmatice și controversate figuri din istoria României, rămâne un subiect de fascinație și dezbatere chiar și după decenii de la căderea regimului Ceaușescu. Născută pe 7 ianuarie 1916, în Petrești, județul Dâmbovița, Elena Ceaușescu a avut o ascensiune politică fulgerătoare, devenind o figură centrală în politica românească alături de soțul ei, Nicolae Ceaușescu.

A fost executată la Târgoviște, în Decembrie 1989. Unii spun asasinată de spionii ruși care au preluat puterea. Alții de noua putere revoluționară, condusă de Ion Iliescu. Două versiuni care de fapt se întrepătrund. Ion Iliescu a fost exponentul Kremlinului în confiscarea Revoluției.

Elena Petrescu, cum era cunoscută în tinerețe, a crescut într-un mediu modest, ca fiica unui țăran. A plecat la București pentru a căuta oportunități de muncă, lucru care a marcat începutul transformării sale.

Cu o educație formală limitată, Elena a lucrat inițial ca muncitoare într-o fabrică, un detaliu care mai târziu va fi folosit pentru a-și construi imaginea de „femeie a poporului”.

„După Revoluţie, au ieşit la iveală, însă, câteva zvonuri din partea locului, care păreau să i se potrivească. Era subţire şi înaltă. Iar în sat, i se spunea «Păsărica». Şi asta fiindcă nu obişnuia să poarte chiloţi”, preciza Edward Behr în lucrarea sa „Kiss the Hand You Cannot Bite”