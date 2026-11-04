Anul 1982 nu debuta sub auspicii favorabile. România a început oficial să plătească datoria externă. Dizidențele s-au înmulțit. Unele au avut efect internațional. Represiunea Securității s-a întețit pe măsură ce românii au început să aibă frig în case, să se trezească pentru a sta la cozi interminabile. Realizările care au fost au început să fie tot mai umbrite de falimentul sistemului economic. Ceaușescu nu mai avea acces decât pe piețele asiatice, africane. Acolo, regimurile se schimbau des și de multe ori, investițiile nu dădeau randamentul așteptat. Ceaușescu începe să folosească tot mai mult cultul personalității după o nouă vizită în Coreea de Nord.

Anul 1982 marchează debutul izolării politice a lui Ceaușescu. Doar liderul Poloniei, Ministrul francez al Comerțului Exterior vin oficial în vizită. În vara lui 1982, Richard Nixon vine în vizită privată. Nu mai avea nicio calitate oficială, dar avea relații. Pentru Ceaușescu, asta conta. Simțea că i se termină combustibilul în relația cu SUA. Anul 1982 marchează decesul lui Leonid Brejnev. În locul său, vine fostul șef KGB, Yuri Andropov. Ceaușescu îl cunoscuse în anii 50 la Moscova.

Nicolae Ceaușescu a fost mereu suspicios. Ca om care ordona suprimarea fizică a altora, se temea pentru viața sa. Doar mai căzuseră lideri, iar în vremea sa, despre Dej circulase ipoteza morții suspecte prin iradiere de către sovietici. Evident, nu s-a demonstrat vreodată acest lucru, dar legenda a rămas.

În 14 martie 1973, medicul personal al lui Ceaușescu, Abraham Schachter a murit suspect. Oficial a fost sinucidere, neoficial, s-a speculat asasinarea sa. Medicul ar fi refuzat să ofere informații Securității despre starea lui Ceaușescu. Problema era cu dus și întors. Securitatea, creația unui sistem trebuia să știe și ce fac cei din sistemul creat. Până la urmă, erau servicii secrete aflate în slujba statului chiar dacă statul începuse să se confunde cu Nicolae Ceaușescu. Așa se face că liderul român a ordonat ca Securitatea să nu mai urmărească membrii CC ai PCR. Evident, urmau să fie supravegheați cei pe care îi dorea el să fie supravegheați.

În 1977, un lucru devenise clar. Ceaușescu era temut, iar căderea sa ar fi pus capăt regimului. Unul dintre cei care a înțeles acest fapt a fost generaul Ștefan Kostyal. Numele său se va regăsi mai târziu în lista unor complotiști anti-Ceaușescu. În 1978, începe izolarea generalului Militaru. Avea studii în URSS, se considera că spiona pentru ruși. În 1971, fusese cazul generalului Șerb, prins în flagrant oferind informații sovieticilor. A fost complet îndepărtat din Armată, retrogradat la gradul de soldat și trimis în funcții civile. Nicolae Militaru a fost trecut de la comanda Armatei a 2-a, în 1978 și fusese trimis la Ministerul Construcțiilor Industriale ca Ministru adjunct. În aprilie 1983, va fi trecut în rezervă.

Din 13 aprilie și până în 26 mai, Ceaușescu vizitează China, Coreea de Nord, Grecia și Siria. În China, merge în intervalul 13-17 aprilie, iar în Coreea de Nord ajunge în perioada 17-20 aprilie. La Phenian, avea loc o mare vizită de prietenie. Un colectiv de artiști români urmau să cânte melodii în coreeană, un grup de coreeni urmau să cânte românește.

Ceaușescu a fost vrăjit de artista coreeană care i-a cântat „Românie, Românie am crescut în a ta glie”. În timpul Războiului din Coreea din 1950-1953, aceasta făcuse parte dintr-un lot de copii refugiați din Coreea în România. Florin Piersic avea să spună că în cinematografele nord-coreene se trimisese seria „Mărgelatu”. Actorul avea vocea dublată în coreeană, iar când scuipa semințe, sunetul original fusese acoperit de sunetul unei împușcături. Actorul își amintea după 1989 că nu realizase inițial asta și că s-a trezită că „împușca mâncând semințe”.

Pe model nord-coreean,Ceaușescu a ordonat specialiștilor în alimentație să gândească un plan de hrănire științifică a populației. La 3 iulie 1982, Marea Adunare Națională adoptă „Programul de alimentație științifică a populației”. Liniile directoare fuseseră gândite încă din 1981.

Dictoatorul decide să evite risipa alimentară prin construcția unor centre agro-alimetare gigant. În 1 un fel de piețe care să alimenteze populația capitalei în regim centralizat. Primul astfel de obiectiv denumit ironic „Circ al Foamei” va începe să fie construit în 1982. Se va finaliza și va fi inaugurat în 1985, în Piața Delfinului în cartierul Pantelimon. Un al doilea a fost inaugurat în 1987, înaintea vizitei lui Mihail Gorbaciov la București. În total, Ceaușescu dorea să ridice 11 astfel de construcții gigant.

Liderul român a mai hotărât că era cazul să pedaleze pe un cult al pesonalității. Trăise epoca Regelui Carol al II-lea când aveau loc defilări pe stadioane. Gheorghiu Dej încheiase apoteotic procesul colectivizării printr-o mare conferință națională la nou-inaugurata clădire a actualei ROMEXPO. Cum stadioanele în Coreea de Nord erau dedicate și sportului dar și manifestărilor omagiale, Ceaușescu decide și el că a venit momentul ca de fiecare dată când sunt sărbători esențiale, să aibă parte de astfel de adunări pe stadioane, oriunde în țară, inclusiv la București.

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Să nu uităm că din septembrie 1973, pentru a ține captiv tineretul românesc dornic să asculte muzică occidentală (Beatles, Elvis Presley, ABBA etc), conducerea de partid și de stat a permis apariția sub coordonarea poetului Adrian Păunesscu a „Cenaclului Flacăra”. Tinerii se adunau pe stadioanele țării la mari concerte, unde alături de muzică, ascultau și vorbele meșteșugite despre rolul partidului și statului „în îmbunătățirea condițiilor de viață ale tineretului patriei noastre socialiste”. Cenaclul „Flacăra” va deveni un real fenomen în România comunistă. Succesul în fotbalul european și național al unor echipe va fi folosit și el de partid să arate eficiența politicii implementate. Tot ce mergea bine în România era meritul partidului și statului (de fapt al lui Ceaușescu însuși). Ceea ce mergea rău era pus pe seama sabotajelor, imperialismului și acțiunilor făcute de „agenturilii” străine.

În Grecia, vizita lui Ceaușescu nu a fost prea fericită. Acordase dreptul refugiaților comuniști din România din 1949 să se repatrieze în Grecia. Evident, o puteau face și copiii lor, acum oameni mari. Ceaușescu a impus ca toți cei ce doreau să plece să declare în scris că ei nu aveau pretenții de la statul român. Lăsau în țară casele pe care le aveau, bunurile. Unii aveau chirii, alții cumpăraseră case. În Grecia, lui Ceaușescu i s-a cerut să recunoască dreptul la pensie pentru perioada din România pentru cei ce plecaseră. Dorind să facă economii, Ceaușescu a refuzat. Problema se va reglementa la mulți ani după momentul 1989, abia prin 1996.

Elena, Nicolae și Nicu Ceaușescu. sursa: evz

În 25-26 mai 1982, Ceaușescu merge în Siria. Aici, evident, merge, ca și în Coreea sau în China, pentru contracte aducătoare de valută pentru plata datoriei externe. Și aici. sunt discutate chestiuni legate de relații comerciale, șantiere de construcții, export de produse românești, programe de studii pentru studenții sirieni în România. Aportul valutar pentru România era vital, iar sirienii, ca de altfel, toți studenții străini plăteau în dolari americani.

În iunie 1982, Nicolae Ceaușescu vizitează alte două state din Orientul Mijlociu, Evident, pentru contracte, lucrări, construcții și petrol. În 16-17 iunie 1982, Ceaușescu vizitează Irakul lui Saddam Hussein. Saddam Hussein implementa doctrina „arab-socialistă” prin Partidul Baath. Are nevoie de petrol

În perioada 17-19 iunie 1982, Nicolae Ceaușescu ajunge în Regatul Hașemit al Iordaniei. Aici, avea contracte pentru electrificarea Iordaniei și pentru alte servicii. Mașinile de teren, autocamioanele, utilajele grele, autobuzele româești circulau în Asia și în Orientul Mijlociu. Erau exportate conserve alimentare din România în întreg Orientul Mijlociu, dar și în state asiatice.

În ianuarie 1981, Ceaușescu a decis: Virgil Tănase și Paul Goma trebuiau să fie eliminați. Însărcinat cu misiunea, a fost Matei Haiducu, un agent DIE deplin conspirat stabilit de ani de zile la Paris, cu misiuni de spionaj la o uzină unde se produceau echipamente destinate tehnologiilor nucleare.Matei Haiducu a decis să se deconspire la DST. La 18 mai 1982, a participat la așa-zisa otrăvire a lui Paul Goma. Paharul otrăvit a fost vărsat din greșeală de o agentă DST în timp ce Haiducu primea autograf de la Goma la Hotel Concorde Lafayette.

Apoi, DST, pe 20 mai 1982, a simulat răpirea lui Virgil Tănase. Acesta a fost ținut într-o casă conspirativă și s-au lansat zvonurile asasinării sale. Haiducu a revenit acasă, a fost decorat, dar a reușit să-și scoată fratele din țară fără a trezi suspiciuni generalului Pleșiță, șeful lui direct.

Presa franceză a intuit că a fost o operațiune franceză fiindcă soția lui Virgil Tănase se comporta fără a părea afectată. Atunci, Francois Mitterand a decis în secret, la 9 iunie 1982 să facă o conferință de presă în care să-l demaște pe Ceaușescu, la momentul potrivit. Mitterand își va anula și vizita prognozată să aibă loc în România în septembrie 1982. Tănase și Paul Goma au dat alături de Matei Haiducu un interviu în direct, revistei „Actuel” pe 31 august 1982. Ceaușescu a turbat de furie. Îi „căzuse” o altă misiune secretă. I se zdruncina încrederea în Securitate. Vor, urma evident, alte epurări și reorganizări la vârful Securității.

În 28-30 iunie 1982, Richard Nixon, Președinte al SUA din 1968 până în 1974 vine pentru ultima dată la București. Invitația îi fusese lansată de Nicolae Ceaușescu. Nixon cunoștea România de când îl cunoscuse pe Nicolae Malaxa. Nixon era senator de California când a susținut un amendament prin care Malaxa ar fi beneficiat de rezidență permanentă în SUA. Gurile rele spun că Nixon ar fi primit nu mai puțin de 100 000 dolari pentru asta.

În 1967, în timp ce era candidat la alegerile din SUA pentru Casa Albă, a vizitat România, fiind foarte bine primit. Polonia nu-l primise iar în URSS fusese complet ignorat de oficiali. Ceaușescu îl sprijinise în stabilirea relației cu China. Nixon vizitase România în 1969, iar Ceaușescu fusese la Washington DC în 1970 și 1973 cu Nixon Președinte al SUA. Așadar, îi legau afaceri vechi pe cei doi. În plus, Nixon vizita și Ungaria, iar Ceaușescu nu dorea să rămână mai prejos decât Janos Kadar.

Nicolae Ceaușescu simțea cumva răceala lui Ronald Reagan față de București, simțise că exita tendița negocierilor cu Moscova după moartea lui Brejnev. Ceaușescu dorea să mențină Clauza Națiunii celei mai favorizate primită în 1975. Va renunța la ea abia în 1988, când știa sigur că Reagan ar fi urmat să i-o retragă. Evident, Nixon, ca fost Președinte a folosit prilejul să își consolideze imaginea pentru că fusese nevoit să demisioneze din funcția de Președinte al SUA în 1974, pe fondul Afacerii Watergate.

Generalul polonez Wojciech Jaruzelski, liderul Poloniei vine la București în luna iunie. Este vizita unui lider comunist într-o țară comunistă. Sindicatul Solidaritatea era tot mai activ iar Ceaușescu era un conservator. Liderul polonez încerca timid să negocieze, dar, ca și Ceaușescu n-ar fi conceput să cedeze puterea partidului unic. Introdusese legea marțială în Polonia. Se temea de reacția Moscovei și nici nu ar fi fost el, organic, de acord, deși în tinerețe se formase ca anti-comunist. Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski se asemănau în anumite privințe.

Michel Jobert, Ministrul Comerțului Exterior din Franța vine la București pe 28 iulie 1982. E o vizită aranjată de francezi. Trebuiau discutate probleme economice, de cooperare bilaterală. Începuse producția modelului Oltcit la Craiova. Ministrul francez venea, chipurile, să pregătească programul vizitei lui Mitterand. În realitate, totul era aranjat. La 28 iulie 1982, când era deja în România, oficialul francez avea să primească prin intermediul Ambasadei franceze la București informarea că Mitterand își amâna „sine die” vizita la București.

Evident, izbucnise în presa franceză scandalul răpirii lui Virgil Tănase. Deși serviciile secrete franceze făcuseră asta, lumea liberă punea acest fapt în sarcina lui Ceaușescu. Între timp, pentru că soția lui Tănase nu se arăta îngrijorată, unele ziare de scandal din Franța au început și ele să creadă că era o înscenare a spionajului intern francez. Evident, adevărul era pe la mijloc și totul s-a aflat la finalul lui august 1982.

În octombrie 1982, Nicolae Ceaușescu face două vizite în Balcani, în Bulgaria și în Iugoslavia. În 12-14 octombrie, are loc vizita la Todor Jivkov în Bulgaria. Se discută chestiuni punctuale pe teme economice.

În 25-27 octombrie, Ceaușescu merge în Iugoslavia, Conducerea colectivă era asigurată de către sârbul Petar Stambolić. Ca și în Bulgaria, chestiunile bilaterale comerciale au primat și în timpul vizitei din Iugoslavia.

La 10 noiembrie 1982, deceda Leonid Ilici Brejnev care condusese URSS din 1964. Era un exponent al liniei dure. Doctrina Brejnev se traducea prin principiul suveranității limitate. În 14-15 noiembrie, Nicolae Ceaueșcu merge la Moscova. Noul lider va fi fostul șef al KGB Yuri Andropov.

Acesta va avea un madat scurt. Ceaușescu îl va revedea în decembrie. De fapt, se știau încă din anii 50 de la Moscova. Andropov va fi urmat de Constantin Cernenko și apoi de Mihail Gorbaciov. Artizanul accesului la vârf al lui Gorbaciov fusese Andropov. El îl învățase și pe Ceaușescu tehnicile de represiune.

În 1982, Radu Filipescu, unul din cei mai cunoscuți dizidenți români a început să distribuie manifeste anti-regim. Arestat în 1983, cazul său a fost mediatizat de „Amnesty International”. A trecut prin anchete dure, torturi, condamnare la 10 ani închisoare, fiind eliberat în 1986. Va continua să corespondeze cu „Europa Liberă”, să fie persecutat de Securitate.

A fost arestat, anchetat, bătut în 1987-1989. În octombrie 1987, a trimis la „Europa Liberă”, manifeste care purtau antetul „Acțiunea Democratică Română”. Propunea un referendum pentru demiterea lui Ceaușescu. La 1 noiembrie, a distribuit manifeste. Securitatea l-a bătut în arestul de pe Calea Rahovei și l-a eliberat după 10 zile de anchetă.

A mai fost convocat la Securitate în 30 decembrie 1988. A fost arestat ultima dată pe 22 decembrie 1989, după ce fusese la manifestația din București din 21 decembrie. A fost eliberat seara, după ce la prânz, Ceaușescu fugise. Va fi membru fondator al Grupului pentru Dialog Social și al APADOR CH.

În 1982, Nicolae Ceaușescu efectuează mai multe vizite în țară. În luna august, alege să viziteze Curtea de Argeș și Brașov. Să nu uităm că Elena Ceaușescu era deputat de Argeș în Marea Adunare Națională. În septembrie, ajunge la Călan unde urma să se dea în folosință un nou furnal, Furnalul V de pe platforma siderurgică.

În toamna lui 1982, mai ajunge în Banat, în județele Timiș și Arad. Aici, face vizite la obiective industriale, agricole, stă de vorbă cu asociațiile profesionale. Să nu uităm că la Beregăsul Mare, în 1967, anul în care el a devenit și Președinte al Consiliului de Stat, s-a dat în folosință cel mai mare combinat de prelucare a cărnii de porc, COMTIM.

Produsele românești mergeau la export, de aceea, pentru Nicolae Ceaușescu nu mai era loc de întors. Dorea să știe fiecare unitate industrială, agricolă, zootehnică, fiecare CAP, IAS cât produce. Evident, că toate vizitele erau minuțios pregătite de Securitate și prim-secretarii județeni. Fiecare șef de la Securitate sau de la „Județeana de Partid” voia să ajungă mai sus.

Enunțat din 1972, principiul „rotirii cadrelor”, adică trecerea de la „Centru” la „Județ” și invers a început să fie introdus din 1973. Cei ce erau în „Județ” fie fuseseră la „Centru” fie aspirau să ajungă acolo sperând că alții „de la Centru” vor fi „rotiți”. În anii plății datoriei externe, activiștii și ofițerii superiori de Securitate, Miliție, Armată visau să ajungă cât mai sus și, o dată ajunși acolo, să nu „cadă”. Ceaușescu ajunsese și el de la activism regional, la „Centru”, apoi din nou la activism în teritoriu, pentru a se reîntoarce „la Centru” din 1948. În 1982, Ceaușescu avea 64 de ani de viață și „49 ani de activitate revoluționară”.

Din 21 până în 28 noiembrie 1982, Nicolae Ceaușescu a vizitat state asiatice. În 21-22 noiembrie, a fost în Pakistan, în 22-24 noiembrie, a fost în Indonezia. În 24-25 noiembrie, a ajuns în Singapore. În 25-27 noiembrie, a ajuns în Malayezia. Turneul asiatic s-a încheiat tot în Orientul Mijlociu în micul Emirat Kuweit.

Evident, Ceaușescu dorea să obțină contracte avantajoase pe multiple planuri: energetic, construcții de mașini, utilaje, diverse produse realizate în România.

În perioada 20-22 decembrie 1982, Nicolae Ceaușescu merge la Moscova. Noul lider Yuri Andropov celebra șase decenii de la crearea în 1922, a URSS. Nicolae Ceaușescu, evident, discută despre situația din CAER, probleme legate de Tratatul de la Varșovia. Retorica pentru dezarmare a lui Ceaușescu irita Moscova, iar Andropov făcea parte din linia dură de la Moscova.

Se știe că Andropov, în octombrie 1956, era ambasadorul URSS la Budapesta. El coordonase politic și informativ reprimarea Revoluției Maghiare din 1956, de către trupele sovietice. Nicolae Ceaușescu răspunsese direct de reprimarea protestelor studenților de la Cluj Napoca.

În concluzie, în 1982, începe să se vadă izolarea europeană a lui Ceaușescu și pe fondul „afacerii Goma-Tănase”, Încearcă prin Richard Nixon să vadă care mai sunt canalele deschise la Casa Albă, Nixon fiind un simplu particular la acea dată. Rămâne să valorifice relațiile pe care le întreține cu statele asiatice și din Orientul Mijlociu. Impunerea austerității în România pentru a plăti datoria externă determină creșterea dizidenței în România, iar Securitatea va crește nivelul represiunii.