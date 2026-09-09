FCSB traversează o perioadă extrem de complicată, marcată de tensiuni tot mai mari la nivelul băncii tehnice și în vestiar. Seria de trei înfrângeri consecutive din campionat a aprins spiritele în tabăra roș-albastră, iar nemulțumirile au început să iasă la suprafață. Pe lângă patronul Gigi Becali, tot mai mulți dintre fotbaliștii sosiți în această vară își exprimă dezamăgirea față de situația actuală de la echipă, conform gsp.ro.

Sursa principală a nemulțumirilor o reprezintă nivelul de pregătire din timpul ședințelor de antrenament. Jucătorii consideră că metodele utilizate sunt nepotrivite și că, din punct de vedere tactic, minusurile sunt evidente în comparație cu experiențele pe care le-au avut la fostele lor cluburi. Mai mult, în vestiar există opinii conform cărora promisiunile făcute în momentul semnării contractelor nu au fost respectate.

Membrii lotului atrag atenția asupra faptului că randamentul echipei are de suferit din cauza calității procesului de pregătire.

„Antrenamentele nu sunt de nivelul pretențiilor clubului. Nu se poate face performanță cu un nivel tactic atât de jos. Majoritatea noilor veniți sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă la echipă, pentru că la început le-au fost prezentate cu totul alte lucruri față de ceea ce primesc din partea clubului acum. Antrenamentele lui Baciu nu sunt plăcute. Situația nu a degenerat, dar dacă nemulțumirile vor continua sunt șanse mari ca unii să-și forteze plecarea”, au spus surse autorizate pentru GSP.

Climatul din cadrul lotului s-ar putea schimba radical în cazul unei eventuale despărțiri de tehnician. Patronul Gigi Becali i-a trasat un obiectiv clar lui Marius Baciu: obținerea a cel puțin patru puncte din confruntările următoare cu Petrolul și Craiova pentru a putea continua pe banca roș-albaștrilor.

Această criză apare după o campanie de achiziții extrem de intensă derulată în perioada de mercato. Lotul a fost remaniat masiv prin aducerea a opt jucători noilor veniți: Dylan Batubinsika, Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Arnold Garita, Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar. Remain de văzut dacă schimbările din lot vor aduce randamentul scontat sau dacă instabilitatea de la nivelul băncii tehnice va adânci problemele echipei.