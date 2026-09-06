Apariție rară a lui Valentin Ceaușescu. Imaginea publicată de Gabi Balint

Valentin Ceaușescu a apărut într-o fotografie recentă alături de Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica. Fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu a fost surprins la masă cu cei patru foști fotbaliști, într-un local din București, iar imaginea a fost publicată de Gabi Balint pe Facebook.

Întâlnirea îi aduce din nou împreună pe Valentin Ceaușescu și pe o parte dintre foștii jucători cu care numele său a fost asociat în anii de succes ai Stelei București.

În fotografia publicată recent, Valentin Ceaușescu apare la aceeași masă cu Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica. Cei patru au fost nume importante ale Stelei în perioada în care clubul a obținut cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc la nivel de echipe.

Balint, Lăcătuș și Tudorel Stoica au făcut parte din formația care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, după finala disputată cu FC Barcelona la Sevilla.

Victor Pițurcă a fost, la rândul său, unul dintre jucătorii importanți ai Stelei din aceeași perioadă.

Prezența lui Valentin Ceaușescu alături de foștii fotbaliști readuce în atenție legătura pe care acesta a avut-o cu echipa militară în anii ’80, când Steaua a ajuns în vârful fotbalului european.

După căderea regimului comunist, Valentin Ceaușescu a rămas o prezență discretă și a avut puține apariții publice.

Una dintre acestea a avut loc în noiembrie 2025, când a participat la premiera documentarului dedicat lui Ladislau Bölöni.

Imaginile publicate atunci au apărut în contextul informațiilor potrivit cărora Valentin Ceaușescu se confrunta cu probleme de sănătate. Surse medicale afirmau că acestuia îi recidivase o afecțiune gravă și că solicitase sprijinul statului pentru un tratament costisitor.

Potrivit acelorași informații, costul unei singure administrări a tratamentului depășea 7.500 de lei.

Valentin Ceaușescu s-a născut pe 17 februarie 1948, la București, și este primul dintre cei trei copii ai lui Nicolae și Elena Ceaușescu. A studiat fizica la București, iar ulterior și-a continuat pregătirea la Imperial College din Londra.

A absolvit instituția în 1970 și, după întoarcerea în România, a lucrat la Institutul de Fizică Atomică.

În timpul Revoluției din decembrie 1989, Valentin Ceaușescu a fost arestat pe 25 decembrie, în aceeași zi în care părinții săi au fost executați.

A fost acuzat de subminarea economiei naționale și a fost eliberat în august 1990.