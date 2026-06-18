Elena Ceaușescu în chenar negru. Gafa tipografică din ianuarie 1989 care a pus Securitatea pe jar

Un episod care a circulat ani întregi ca folclor urban înainte de 1989 este confirmat de un document aflat în arhivele Securității, publicat de CNSAS. În noaptea de 6 ianuarie 1989, la Casa Scînteii, ziarul „Scînteia Tineretului” era cât pe ce să apară cu numele Elenei Ceaușescu încadrat într-un chenar negru, semn grafic asociat în presă cu anunțurile mortuare.

Incidentul, consemnat într-un raport „Strict Secret” al Securității Municipiului București, arată atmosfera de panică birocratică și politică din ultimele luni ale regimului comunist. O eroare de paginație, aparent tehnică, era interpretată ca aluzie politică, act de sabotaj sau mesaj ostil la adresa conducerii de partid.

Cercetând arhiva Scînteii Tineretului am găsit și pagina cu pricina.

Potrivit raportului întocmit de maiorul de Securitate Ion Dosan, alarma a fost dată în jurul miezului nopții de o sursă informativă cu numele conspirativ „Stan”, aflată la Casa Scînteii în timpul probelor de reglaj ale rotativelor.

Sursa a observat că, în ziarul „Scînteia Tineretului”, fotografiile oficiale de pe pagina a doua erau afectate de erori grafice, iar pe pagina 6 apărea numele unei „înalte personalități politice” într-un chenar negru.

Formula era una tipică limbajului Securității. În rapoartele oficiale, ofițerii evitau adesea folosirea directă a numelui lui Nicolae sau Elena Ceaușescu, preferând expresii precum „înalta personalitate” sau alte construcții reverențioase. Într-un regim construit în jurul cultului personalității, asemenea detalii nu erau simple formule administrative, ci parte a mecanismului de precauție și obediență.

Contextul face episodul cu atât mai semnificativ. În presa vremii, chenarul negru era asociat imediat cu doliul, decesul și anunțurile funebre. Așezarea numelui dictatorului într-un asemenea cadru, fie și accidental, putea fi citită ca o prevestire macabră sau ca o sfidare politică.

În ianuarie 1989, România se afla într-o stare de tensiune extremă: frig, penurie, propagandă sufocantă, supraveghere generalizată și o presă complet subordonată partidului. Orice abatere de la ritualul grafic și ideologic putea avea consecințe grave pentru redactori, tipografi, responsabili de pagină sau cadrele însărcinate cu „vigilența”.

Casa Scînteii, centrul principal al presei comuniste, era nu doar o instituție editorială, ci și un spațiu atent supravegheat. Acolo se tipăreau publicații centrale, inclusiv ziare de partid și de organizație. „Scînteia Tineretului”, publicația oficială a Uniunii Tineretului Comunist, făcea parte din aparatul de propagandă destinat generației tinere și reproducea, ca întreaga presă oficială, imaginea de neatins a conducerii de partid.

Raportul arată că, după verificarea informației, conducerea secției de gazetă a fost anunțată, tiparul a fost oprit, iar redacției i s-a cerut corectarea imediată a greșelilor. Redactorul-șef a fost trezit și a dispus repaginarea, precum și înlocuirea clișeului problematic. Pentru recuperarea întârzierii, a fost pornită o rotativă suplimentară.

Cu alte cuvinte, o eroare de tehnoredactare a declanșat o intervenție de urgență cu toate ingredientele epocii: sursă informativă, raport strict secret, oprirea tiparului, mobilizarea conducerii redacției și raportarea către Direcția I a Securității.

Documentul publicat de CNSAS notează sec:

„În jurul orelor 24,00 am fost informat de sursa noastră «Stan» că în timpul probelor de reglaj a rotativelor de ziare, a constatat că la gazeta «Scînteia Tineretului», datorită unor erori de paginație sînt alterate fotografiile oficiale de pe pagina a II-a iar pe pagina 6 apare numele unei înalte personalități politice din țara noastră într-un chenar negru, aspecte care puteau da naștere la interpretări politice negative.”

Finalul raportului consemnează rezolvarea crizei:

„În urma insistențelor noastre, redactorul șef a dispus repaginarea și înlocuirea clișeului respectiv cu altul corespunzător astfel că în final ziarul «Scînteia Tineretului» a fost difuzat în condiții grafice bune.”

Privit retrospectiv, episodul capătă o încărcătură aproape simbolică. În ianuarie 1989, chenarul negru fusese eliminat înainte ca ziarul să ajungă la cititori. Mai puțin de un an mai târziu, în decembrie 1989, regimul Ceaușescu avea să se prăbușească violent, iar numele dictatorului avea să fie legat definitiv de finalul unei epoci.

Ceea ce pentru Securitate a fost atunci o „eroare de paginație” cu potențial de „interpretări politice negative” apare astăzi ca o scenă absurdă, dar revelatoare, din mecanismul fricii care domina România comunistă: un chenar tipografic putea opri rotative, trezi șefi din somn și produce rapoarte secrete.

Într-un stat în care imaginea conducătorului era protejată cu o vigilență aproape religioasă, până și o linie neagră de ziar putea deveni problemă de securitate națională.