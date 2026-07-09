Rusia și-a intensificat campaniile de dezinformare și încearcă deja să influențeze următoarele alegeri din Republica Moldova, avertizează directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață. Potrivit acestuia, obiectivul este slăbirea încrederii populației în instituțiile statului și în procesul democratic.

Alexandru Musteață a declarat, într-un interviu acordat publicației Ziarul de Gardă, preluat de Deschide.md, că Republica Moldova este mai bine pregătită decât în trecut pentru a face față tentativelor de interferență externă, însă amenințările continuă să evolueze.

„Noi suntem mult mai pregătiţi pentru următoarele tentative de interferenţă ale Federaţiei Ruse. Totodată, nu trebuie să ne relaxăm, pentru că ei nu se relaxează. Au echipe foarte mari de specialişti, foarte bine plătiţi, care ţintesc în fiecare zi în noi”, a declarat directorul SIS.

Potrivit șefului SIS, metodele folosite de Moscova s-au schimbat. Dacă în trecut propaganda era distribuită în principal prin Telegram, în prezent TikTok a devenit principalul canal de răspândire a dezinformării.

În același timp, autoritățile au observat revenirea campaniilor de manipulare pe Facebook și apariția unor site-uri create special pentru răspândirea informațiilor false.

„Sunt campanii de a decredibiliza sectorul armatei, sectorul de securitate, sectorul de ordine publică şi sectorul justiţiei. Scopul este de a scădea din încredere, astfel încât la următorul ciclu electoral cetăţeanul să-şi pună întrebări dacă instituţiile operează eficient sau nu”, a explicat Alexandru Musteață.

Directorul SIS susține că și fraudele telefonice și online fac parte dintr-o strategie mai amplă de afectare a încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Potrivit acestuia, serviciile ruse colectează date personale care pot fi folosite ulterior pentru recrutare sau pentru diferite scheme de fraudă.

„Este clar că s-a dat o sarcină undeva la Moscova: loviţi în buzunar, loviţi în credibilitate”, a afirmat șeful SIS.

Acesta a explicat că numeroase escrocherii sunt organizate prin call-centere din afara Republicii Moldova, iar autorii se prezintă drept angajați ai SIS sau ai Băncii Naționale, folosind inclusiv însemnele oficiale ale instituțiilor pentru a câștiga încrederea victimelor.

Alexandru Musteață a declarat că Federația Rusă urmărește să-și extindă influența inclusiv prin intermediul clasei politice.

„În setul de instrumente pe care îl are Federaţia Rusă este controlul elitelor politice”, a spus directorul SIS.

Întrebat dacă există politicieni din Republica Moldova care acționează în interesul Moscovei, acesta a evitat să ofere nume, invocând anchetele aflate în desfășurare.

„Pot să vă spun cu siguranţă că Federaţia Rusă nu a încetat şi nu încetează niciodată să identifice astfel de actori care pot fi activi în politica Republicii Moldova”, a declarat Alexandru Musteață.

Potrivit oficialului, investigarea cazurilor de trădare și influență externă este un proces de durată, însă autoritățile au obținut în ultima perioadă rezultate importante, unele dosare fiind deja trimise procurorilor.