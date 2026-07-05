Rusia se pregătește pentru un nou test electoral major în luna septembrie, când cetățenii vor fi chemați la urne pentru alegerea unei noi componențe a Dumei de Stat și a unor autorități regionale, potrivit Moscow Times.

Deși partidul de guvernământ, Rusia Unită, este considerat favorit clar, scrutinul este privit ca un barometru important pentru modul în care cei patru ani de război din Ucraina au influențat societatea și scena politică rusă.

Alegerile au loc într-un context dificil pentru Kremlin. Economia resimte tot mai puternic efectele conflictului, iar atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra infrastructurii ruse au provocat inclusiv probleme în aprovizionarea cu combustibil. Potrivit sondajelor, aproximativ jumătate dintre ruși descriu climatul politic drept „tensionat”.

Autoritățile regionale ar fi primit instrucțiuni pentru a asigura o prezență ridicată la vot și o victorie confortabilă a partidului Rusia Unită. În același timp, presa rusă a relatat că o nouă rundă de mobilizare militară ar putea fi anunțată după alegeri, ceea ce explică importanța unui rezultat solid pentru partidul aflat la putere și pentru președintele Vladimir Putin.

Cel mai important scrutin va avea loc între 18 și 20 septembrie, când vor fi aleși cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Dintre aceștia, 225 vor fi desemnați în circumscripții uninominale, iar alți 225 vor intra în Parlament pe listele partidelor.

Pentru prima dată, la vot vor participa și locuitorii regiunilor ucrainene ocupate și anexate de Rusia.

În paralel, vor avea loc alegeri pentru conducerea a 11 regiuni, precum și pentru parlamentele regionale din 39 de regiuni. În alte zone sunt programate și alegeri municipale.

Comisia Electorală Centrală a anunțat că 17 partide sunt eligibile să participe la alegerile parlamentare. Cele cinci formațiuni deja reprezentate în Duma de Stat – Rusia Unită, Partidul Comunist, LDPR, Rusia Justă – Pentru Adevăr și Oameni Noi – intră automat în competiție.

Rusia are aproximativ 111 milioane de alegători înscriși pe liste. Un sondaj realizat de institutul VTsIOM arată că 66% dintre respondenți intenționează să voteze, procent care ajunge la 73% în rândul tinerilor. Totuși, același sondaj arată că 66% dintre respondenți nici măcar nu știau, în luna mai, data alegerilor.

Presa rusă susține că autoritățile urmăresc o participare de aproximativ 50%. În același timp, votul electronic va fi disponibil în 33 de regiuni, însumând aproximativ 48 de milioane de alegători, sistem criticat în trecut de opoziție, care îl consideră vulnerabil la fraude.

Deși controlează în prezent 321 din cele 450 de mandate ale Dumei de Stat, Rusia Unită nu mai beneficiază de același nivel de popularitate ca în primii ani ai războiului.

Sondajele oficiale indică un sprijin de aproximativ 34%, iar în luna martie acesta coborâse până la 29,3%, comparativ cu aproximativ 40% imediat după declanșarea invaziei din 2022.

Estimările Fundației Anticorupție create de opozantul Alexei Navalnî sunt și mai dure, indicând doar 16% susținere pentru partidul de guvernământ. Chiar și așa, popularitatea lui Vladimir Putin rămâne ridicată, fără să fi coborât sub 65%, potrivit celor mai nefavorabile sondaje.

Lista principalilor candidați ai Rusiei Unite este deschisă de ministrul de Externe Serghei Lavrov, primarul Moscovei Serghei Sobianin, veteranul de război Vladislav Golovin, comisarul pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova și corespondentul militar Evgheni Poddubnîi. În mod surprinzător, fostul președinte Dmitri Medvedev nu figurează printre primele nume.

Deși Rusia Unită este favorită să câștige detașat, atenția analiștilor se îndreaptă și spre competiția pentru locul secund.

Sondajele VTsIOM arată că partidul Oameni Noi, fondat în 2020, a depășit Partidul Comunist și este creditat cu aproximativ 12% din intențiile de vot.

Formațiunea și-a construit popularitatea prin critici la adresa restricțiilor privind internetul, majorării taxelor și măsurilor anti-avort, dar și prin promovarea unor teme precum creditele ipotecare, sprijinul pentru întreprinderile mici și combaterea violenței domestice.

În același timp, Partidul Comunist este cotat la 10,7%, LDPR la 9,4%, iar Rusia Justă – Pentru Adevăr la 5,7%.

Pe scena politică se află și partidul liberal Iabloko, care intenționează să candideze cu un program bazat pe încetarea imediată a războiului din Ucraina, libertatea presei și stoparea represiunii politice. Totuși, formațiunea trebuie mai întâi să strângă 200.000 de semnături pentru a putea participa la alegeri, iar analiștii consideră că șansele sale de a obține mandate sunt reduse.