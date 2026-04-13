Cea mai lungă scară rulantă în aer liber din lume. Urcarea durează peste 20 de minute

Cea mai lungă scară rulantă în aer liber din lume a fost deschisă în China. Scara rulantă, denumită „Goddess”, lungă de aproape 900 de metri, se înalță până în vârful unui „oraș cyberpunk”, iar parcursul până în vârf durează peste 20 de minute, potrivit The Sun.

Vizitatorii noii structuri din Wushan, Chongqing, China, pot folosi 21 de scări rulante, opt lifturi, patru trotuare rulante și mai multe poduri pietonale. Sistemul transportă pietonii până la o înălțime de 244 de metri, aproximativ cât un zgârie-nori de 80 de etaje.

Metropola este cunoscută pentru arhitectura neobișnuită și modernă, iar această scară rulantă se integrează în peisaj, orașul având clădiri, străzi și spații publice dispuse pe verticală în jurul a nenumărate scări.

Huang Wei, coordonatorul proiectului, a declarat pentru The Financial Times că este primul proiect de acest fel. „Din câte știu, nu există proiecte similare la nivel național, fie mai mari, fie de aceeași amploare cu al nostru, fie în construcție, fie deja demarate”, a spus el. Zona este renumită pentru pantele sale extrem de abrupte, ceea ce face ca deplasarea pe acolo să fie extrem de dificilă.

O soluție convenabilă pentru navetiști, scara rulantă trece deasupra străzilor pe care se parcurg aproximativ o oră cu mașina în orele de vârf. Astfel, noua scară rulantă înlocuiește, de fapt, o scară lungă, făcând-o mult mai accesibilă.

Proiectele inițiale au inclus soluții precum trenuri sau telecabine, concepute pentru a facilita urcarea în oraș și pentru a îmbunătăți accesul în zonă.

Construcția noii scări rulante s-a desfășurat pe parcursul a patru ani, iar valoarea totală a investiției a ajuns la 23 de milioane de dolari.

De la deschiderea pe data de 17 februarie, aproximativ 9.000 de persoane utilizează zilnic această scară rulantă, potrivit datelor disponibile.