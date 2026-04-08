Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei

Xi Jinping, liderul Chinei, a aplicat un număr record de sancțiuni disciplinare împotriva membrilor Partidului Comunist Chinez și a funcționarilor guvernamentali, potrivit unei evaluări a unei agenții de informații din Taiwan. De asemenea, liderul chinez a inițiat schimbări ample în conducerea Armatei Populare de Eliberare, înainte de termenul limită din 2027, când ar trebui să fie pregătită pentru invadarea Taiwanului, potrivit justthenews.com.

Potrivit unui nou raport, Biroul de Securitate Națională al guvernului din Taiwan a estimat că Partidul Comunist Chinez (PCC) a sancționat aproape un milion de membri și funcționari ai Republicii Populare Chineze în cursul anului 2025. Această evaluare coincide cu deciziile lui Xi de a îndepărta mai mulți oficiali militari de rang înalt, în timp ce pregătește Armata Populară de Eliberare (APL) pentru război și își consolidează controlul asupra puterii în țară.

„Anul trecut, Partidul Comunist Chinez a sancționat disciplinar 983.000 de funcționari de partid și de stat, un număr record în timpul mandatului președintelui chinez Xi Jinping, potrivit unui raport al Biroului Național de Securitate”, a relatat marți Taipei Times.

Raportul anual al Departamentului de Război privind China, din decembrie a estimat că „țara se așteaptă să fie capabilă să ducă și să câștige un război împotriva Taiwanului până la sfârșitul anului 2027”.

Xi Jinping a desfășurat o campanie de mai mulți ani de îndepărtare a comandanților militari chinezi de vârf din eșaloanele superioare ale Armatei Populare de Eliberare (APL), Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale constatând că liderul chinez a îndepărtat 44 de generali și amirali, precum și 57 de generali-locotenenți și viceamirali începând din 2022. CSIS a adăugat că, dintre cele aproape 48 de persoane aflate la conducerea PLA care erau generali în 2022 sau au fost promovate la funcții de trei stele după 2022, 87% dintre acestea „au fost eliminate sau ar putea fi eliminate” până în luna februarie a acestui an.

„Printre cei cărora Partidul Comunist Chinez le-a retras titlurile anul trecut s-au numărat opt cercetători de vârf, printre care și Liu Cangli, fostul director al Academiei Chineze de Fizică Inginerească, principala instituție din țară dedicată cercetării, dezvoltării și testării armelor nucleare și a tehnologiilor conexe. De la începutul acestui an, Partidul Comunist Chinez a deschis anchete împotriva mai multor înalți funcționari, printre care doi oficiali de rang înalt ai PCC - Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, și Liu Zhenli, șeful Departamentului Statului Major Comun al comisiei - precum și Ma Xingrui, membru al Biroului Politic, Hu Henghua, primarul orașului Chongqing, și 17 cadre aflate sub conducerea centrală, a declarat Biroul Național de Securitate”, a scris Taipei Times, conform concluziilor noului raport de informații.

Unele analize au susținut că schimbările din conducerea militară chineză au avut loc din cauza temerilor legate de superioritatea militară a SUA demonstrată pe câmpul de luptă. Conform unor informații citate de justthenews.com, o evaluare a serviciilor de informații taiwaneze din această lună a constatat că „demiterile” unor generali și amirali chinezi de rang înalt „ar putea fi legate de vânzarea de către PCC a echipamentului militar către țări precum Venezuela, care au avut performanțe slabe în scenarii de conflict în ultimii ani”.

Miles Yu, directorul Centrului pentru China al Institutului Hudson, a scris, de asemenea, la sfârșitul lunii martie că valurile de schimbări conduse de Xi în interiorul PLA ar putea fi determinate de performanțele impresionante recente ale armatei americane.

„Evoluția actuală a programului de dezvoltare a armamentului chinez nu poate fi înțeleasă fără a recunoaște un model recurent: fiecare salt important realizat de Armata Populară de Eliberare a fost declanșat de demonstrații decisive ale superiorității militare americane. De la Războiul din Golful Persic până la confruntările mai recente care au implicat Iranul și Venezuela, dominația americană pe câmpul de luptă a scos la iveală în mod repetat slăbiciunile sistemice ale complexului militar-industrial chinez, forțând cicluri de modernizare grăbită, crize interne și epurări politice”, a scris Yu în Washington Times.

Yu a susținut că „în esență, Partidul Comunist Chinez a definit de mult timp Statele Unite ca fiind principalul său adversar” și că „misiunea strategică a PCC s-a concentrat în mod constant pe învingerea și, în cele din urmă, înlocuirea puterii americane”. „Cu toate acestea, în loc să urmărească o dezvoltare constantă, bazată pe inovare, modernizarea militară a Chinei a fost în mare parte determinată de evenimente neprevăzute”, a adăugat Yu.

Numeroase analize independente au susținut că eliminările din armată sunt motivate, cel puțin parțial, de dorința lui Xi de a-și menține și extinde puterea la vârful ierarhiei din China. „De la preluarea puterii în 2012, Xi Jinping a eliminat în repetate rânduri înalți lideri militari pentru a eradica corupția – pe care Xi o consideră un obstacol în calea ambițiosului său program de modernizare militară – și pentru a înlătura obstacolele politice”, a scris în februarie CSIS China Power Project.

„În primii cinci ani ai mandatului său, Xi i-a îndepărtat pe doi foști vicepreședinți ai puternicei Comisii Militare Centrale, Guo Boxiong și Xu Caihou, precum și pe doi membri în funcție ai CMC, Fang Fenghui și Zhang Yang”, adaugă raportul.

CSIS a adăugat: „În jurul anului 2023, Xi a inițiat o a doua rundă majoră de eliminări, de data aceasta mult mai îndrăzneață și mai amplă decât cea anterioară. În ultimii ani, Xi a eliminat șase membri ai CMC, printre care: foștii miniștri ai apărării Wei Fenghe și Li Shangfu, vicepreședintele CMC He Weidong, directorul Departamentului de Muncă Politică al CMC Miao Hua, șeful Departamentului Statului Major Interarme Liu Zhenli și, în final, vicepreședintele senior al CMC Zhang Youxia”.

Centrul de studii din Washington a constatat că „aceste eliminări au afectat practic toate componentele Armatei Populare de Eliberare (APL), incluzând Comitetul Central Militar (CCM), departamentele funcționale cheie aflate în subordinea CCM, cele patru arme și cele patru forțe de sprijin ale APL, cele cinci comenzi de teatru de operațiuni, academiile militare și Poliția Armată Populară”.

Fundația Jamestown a scris în ianuarie că autoritățile chineze anunțaseră în acea lună că îi anchetau pe Zhang Youxia, vicepreședintele Comitetului Central Militar (CMC), și pe Liu Zhenli, șeful Departamentului Statului Major Comun al CMC. Fundația a concluzionat că „programul lui Zhang Youxia privind instruirea pentru operațiuni comune ale Armatei Populare de Eliberare nu se potrivea cu termenul limită stabilit de Xi Jinping pentru ca Armata Populară de Eliberare să fie capabilă să invadeze Taiwanul până în 2027”.

„Luna ianuarie 2026 a marcat începutul ultimului ciclu anual de instruire înainte de 2027. Prăpastia dintre Zhang Youxia și Xi Jinping nu se mai concentra pe dezbateri sau planificare, ci s-a mutat spre punerea în practică și nerespectarea directă a ordinelor. Această problemă era clar vizibilă în întreaga Armată Populară de Eliberare și reprezenta o amenințare serioasă la adresa autorității lui Xi”, a adăugat fundația.

Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații a concluzionat în martie 2025 că eliminările făcute de Xi au fost probabil motivate atât de eforturile de combatere a corupției, cât și de dorința lui Xi de a-și consolida puterea.

„Corupția reprezintă o caracteristică specifică și o provocare pentru China, favorizată de un sistem politic în care puterea este puternic centralizată în mâinile PCC, de o concepție a statului de drept centrată pe PCC, de lipsa unor mecanisme independente de control asupra funcționarilor publici și de transparența limitată. Campania anticorupție a lui Xi reflectă mai profund o securizare dirijată de partid sau o țintire a indisciplinei politice și a impurității ideologice, în special la cele mai înalte niveluri ale guvernului, într-un efort de a păstra controlul intern și legitimitatea PCC”, a scris ODNI.

Controlul asupra națiunii insulare independente și democratice Taiwan pare să fie unul dintre principalele motive care stau la baza multor acțiuni ale lui Xi.

Departamentul de Război al SUA a evaluat la sfârșitul anului trecut că „Armata Populară de Eliberare (PLA) continuă să înregistreze progrese constante către obiectivele sale pentru 2027, conform cărora PLA trebuie să fie capabilă să obțină o «victorie strategică decisivă» asupra Taiwanului, un «contrapondere strategică» împotriva Statelor Unite în domeniul nuclear și în alte domenii strategice, precum și «descurajare și control strategic» împotriva altor țări din regiune”.

Pentagonul a menționat că „Beijingul a arestat sau suspendat mai mulți membri ai Comisiei Militare Centrale, cel mai înalt for de decizie militară din China” și că „anchetele privind acești lideri corupți indică faptul că Beijingul este dispus să elimine din rândurile armatei pe cei considerați neloiali, indiferent de impactul perturbator asupra Armatei Populare de Eliberare”.

Sukjoon Yoon, un căpitan în rezervă al Marinei sud-coreene și consilier al Ministerului Apărării din Coreea de Sud, a susținut în luna martie că „viziunea lui Xi” - care include „acordarea priorității loialității politice în detrimentul competenței operaționale și controlului centralizat în detrimentul comenzii de misiune” - se află „inevitabil în contradicție cu eforturile președintelui Xi de a transforma Armata Populară de Eliberare într-o forță militară de talie mondială”.

„Încercarea lui Xi de a rezolva această problemă imposibilă va depinde de numirea unor ofițeri de rang înalt care să îi înlocuiască pe cei eliminați recent, iar acest lucru este așteptat să aibă loc după sesiunea plenară anuală a PCC, în toamnă. Modul în care aceștia vor încerca să-și demonstreze loialitatea ar putea avea consecințe majore: pentru Taiwan, pentru Peninsula Coreeană și pentru întreaga lume”, a adăugat veteranul Marinei sud-coreene.

Partidul Comunist Chinez și Armata Populară de Eliberare au justificat eliminarea pe scară largă a unor înalți oficiali din rândurile armatei chineze, inițiată de Xi, invocând loialitatea și necesitatea.

„Toți ofițerii și soldații forțelor armate trebuie să susțină cu hotărâre decizia Comitetului Central al Partidului, să mențină în mod conștient un grad ridicat de coerență cu Comitetul Central al Partidului, având în centrul său pe tovarășul Xi Jinping, în gândire, politică și acțiune, să se supună cu hotărâre ordinelor Comitetului Central al Partidului, Comisiei Militare Centrale și președintelui Xi și să asigure un grad ridicat de unitate, puritate și consolidare a forțelor armate”, a scris în ianuarie publicația de propagandă zilnică a PLA.