Xi Jinping bagă zâzanie în Taiwan. A invitat-o pe lidera opoziției la Beijing

O nouă escaladare a relațiilor tensionate dintre Republica Populară Chineză și Taiwan a fost semnalată după ce liderul comunist chinez Xi Jinping a transmis o invitație oficială liderului principalului partid de opoziție din Taiwan, Cheng Li-wun, potrivit Reuters.

Conform informațiilor apărute în presa de stat chineză și confirmate ulterior de formațiunea politică taiwaneză, invitația a fost acceptată, iar o vizită oficială urmează să aibă loc în luna aprilie.

Informațiile au fost publicate inițial de agenția oficială chineză Xinhua și confirmate ulterior printr-un comunicat emis de Kuomintang (KMT), principala forță de opoziție din Taiwan.

Conform datelor disponibile, delegația condusă de Cheng Li-wun urmează să efectueze vizita în China continentală în perioada 7–12 aprilie. Deși intervalul a fost precizat, nu au fost oferite detalii privind orașele care vor fi incluse în itinerar sau programul complet al întâlnirilor.

Agenția Xinhua menționează că deplasarea va avea loc „în China continentală”, fără alte clarificări suplimentare. În același timp, nici partea taiwaneză nu a oferit detalii suplimentare în comunicatul oficial.

De asemenea, rămâne neclar dacă lidera KMT va avea o întâlnire directă cu Xi Jinping. Presa chineză nu a confirmat o astfel de întrevedere, deși, anterior, Cheng Li-wun s-a pronunțat public în favoarea unei întâlniri la nivel înalt.

În comunicatul oficial, partidul Kuomintang a evidențiat obiectivele vizitei și perspectiva asupra relațiilor dintre cele două părți.

Potrivit documentului, Cheng Li-wun „speră ca cele două partide să-și unească eforturile pentru a face să avanseze dezvoltarea pașnică a relațiilor între cele două maluri ale Strâmtorii (Taiwan), a promova schimburile și cooperarea, a acționa în favoarea păcii în Strâmtoarea Taiwan și pentru o mai mare bunăstare a populațiilor de ambele părți”.

Acest mesaj reflectă poziția tradițională a KMT, care susține menținerea unor relații mai apropiate cu Beijingul și încurajarea dialogului bilateral.

Relațiile dintre China și Taiwan rămân marcate de tensiuni politice și divergențe privind statutul insulei. Beijingul consideră Taiwanul drept parte integrantă a teritoriului său și nu exclude utilizarea forței pentru reunificare.

It's the first such visit in about a decade and signals renewed China–KMT engagement.

În acest context, partidul Kuomintang a promovat, în mod tradițional, o abordare favorabilă dialogului și cooperării economice cu China. Această poziție contrastează cu cea a altor formațiuni politice din Taiwan, care susțin o distanțare mai pronunțată față de Beijing.

Vizita anunțată vine într-un moment în care contactele oficiale între reprezentanții politici din cele două părți sunt atent monitorizate, iar astfel de inițiative pot avea implicații asupra climatului regional.

Atât comunicatul KMT, cât și informațiile furnizate de presa de stat chineză nu includ detalii despre agenda discuțiilor sau temele care vor fi abordate în cadrul vizitei.

Nu este clar dacă delegația va avea întâlniri cu oficiali de rang înalt sau dacă discuțiile se vor concentra pe cooperare economică, schimburi culturale sau alte domenii de interes comun.

De asemenea, nu au fost oferite informații despre componența exactă a delegației sau despre eventuale acorduri care ar putea fi discutate sau semnate în timpul vizitei.