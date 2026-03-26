Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va efectua o vizită oficială în Republica Populară Chineză în perioada 14–15 mai, unde urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit BBC.

Vizita, considerată una de referință în relațiile bilaterale, a fost amânată anterior din cauza conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran. Anunțul a fost făcut de Trump pe platforma Truth Social, iar detaliile au fost confirmate ulterior de Casa Albă.

Aceasta ar urma să fie prima vizită a unui președinte american în RPC din ultimii aproape zece ani, într-un context geopolitic marcat de tensiuni comerciale, tehnologice și militare între cele două mari puteri.

Vizita fusese inițial programată pentru 31 martie, însă a fost amânată după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Aceste acțiuni au dus la escaladarea conflictului în regiune, inclusiv la reacții militare din partea Iranului, care a vizat Israelul și state aliate ale SUA din zona Golfului.

În urma acestor evenimente, Iranul a blocat Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate, generând perturbări majore pe piețele energetice internaționale.

În acest context, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a explicat motivele amânării: „Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe parcursul acestor operațiuni de luptă chiar acum”.

Deși liderul american a comunicat public datele vizitei, autoritățile de la Beijing nu au confirmat oficial programul. Ministerul chinez de Externe a transmis anterior că există discuții în desfășurare cu Washingtonul privind calendarul întâlnirii, însă nu a oferit detalii suplimentare.

În mod tradițional, Republica Populară Chineză evită să publice agenda liderului său cu mult timp înainte. Cu toate acestea, presa de stat chineză a transmis semnale favorabile reluării dialogului la nivel înalt.

Un editorial publicat de publicația Global Times a subliniat importanța reluării contactelor directe între cele două state: „Lipsa schimburilor între oameni și absența îndelungată a unei vizite prezidențiale americane în Republica Populară Chineză este anormală și nu ar trebui să fie cazul”.

Relațiile dintre Statele Unite și Republica Populară Chineză au fost marcate în ultimii ani de multiple divergențe, inclusiv în domeniul comerțului, tehnologiei și securității internaționale. Ultima vizită a unui președinte american în RPC a avut loc în noiembrie 2017, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în noiembrie anul trecut, în Coreea de Sud, în marja summitului APEC Summit.

În perspectiva noii întâlniri, oficialii americani și chinezi sunt implicați în pregătirea detaliilor logistice și diplomatice. Trump a declarat că autoritățile „finalizează pregătirile pentru aceste vizite istorice”, menționând și posibilitatea ca Xi Jinping să efectueze, la rândul său, o vizită la Washington DC în cursul acestui an.

Vizita lui Donald Trump în RPC este urmărită atent de comunitatea internațională, în contextul tensiunilor persistente dintre cele două economii majore ale lumii. De asemenea, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu rămâne un factor important care ar putea influența agenda discuțiilor.

Întrebată dacă situația din Iran se va stabiliza până la momentul vizitei, Karoline Leavitt a declarat: „Am estimat întotdeauna aproximativ patru până la șase săptămâni, astfel încât puteți face calculele”.