Donald Trump a primit o lecție neașteptată de la regina Elisabeta a II-a. Acum s-a aflat totul

Un fragment din cartea „Regina și președinții ei: Mâna ascunsă care a modelat istoria”, semnată de jurnalista Susan Page și programată pentru lansare pe 14 aprilie, aduce în prim-plan o conversație dintre președintele american Donald Trump și regina Elisabeta a II-a, potrivit Fox News.

Volumul explorează relațiile dintre monarhul britanic și liderii de la Casa Albă, evidențiind inclusiv un moment care, potrivit autorului, l-a determinat pe Trump să reflecteze asupra propriei abordări în politică.

Relațiile istorice dintre Statele Unite și Regatul Unit au evoluat semnificativ de la ruptura inițială din secolul al XVIII-lea. În timpul celor 70 de ani de domnie, regina Elisabeta a II-a a interacționat cu 14 președinți americani, în cadrul unor întâlniri oficiale sau vizite de stat.

Potrivit fragmentului publicat, Donald Trump i-a adresat reginei Elisabeta o întrebare directă în timpul unei întâlniri oficiale: „Aș putea să vă întreb cine a fost președintele dumneavoastră preferat?”

Răspunsul suveranei a fost unul rezervat: „De ce? Au fost toți atât de buni.”

Trump a insistat, întrebând dacă Ronald Reagan a fost preferatul ei. Regina a răspuns: „Oh, da, mi-a plăcut foarte mult de el, dar au fost toți buni.”

Discuția a continuat în același registru, inclusiv atunci când fostul lider american a adus în discuție numele lui Richard Nixon. Regina a reiterat poziția sa: „Mi-au plăcut toți. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. Au fost minunați.”

Ulterior, Trump a extins conversația către liderii britanici, întrebând dacă Winston Churchill a fost favoritul ei. Răspunsul a fost similar:

„Nu, nu, nu. A fost minunat, Winston. Dar au fost toți atât de buni. Au muncit atât de mult. Erau foarte diferiți, dar au muncit atât de mult. Au fost toți atât de buni.”

Autorul Susan Page notează că Trump a fost impresionat de modul în care regina a gestionat conversația, evitând să exprime preferințe sau critici. Președintle a descris reacția sa astfel:

„Mi-am spus: ‘Cât de genial este acest lucru?’ Nu am putut să o fac să spună ceva rău despre nimeni. A fost uimitoare, de fapt. Și nu din alt motiv decât că nu cred că voia să creeze controverse. Era inutil.”

Potrivit aceleiași surse, această interacțiune a generat un moment de reflecție pentru Trump. El a declarat: „Urăsc să spun asta, pentru că este foarte defavorabil pentru mine. Era cam opusul meu. Ea nu intra în conflicte.”

Trump a mai adăugat că longevitatea și consecvența reginei au fost remarcabile:

„A fost acolo timp de atât de multe decenii și, literalmente, nu a făcut niciodată o greșeală, dacă te gândești la asta. Adică, toți făceau greșeli în jurul ei, dar ea nu a făcut niciodată o greșeală.”

Cartea „Regina și președinții ei: Mâna ascunsă care a modelat istoria” analizează relațiile diplomatice și personale dintre regina Elisabeta a II-a și liderii americani de-a lungul deceniilor.

Fragmentul dedicat lui Donald Trump scoate în evidență stilul diplomatic al suveranei britanice, caracterizat prin neutralitate și evitarea declarațiilor controversate.

Volumul urmează să fie lansat oficial pe 14 aprilie și promite să ofere detalii suplimentare despre interacțiunile dintre Casa Regală britanică și administrațiile americane.