Liniște lângă Taiwan. Provocările chineze din zonă s-au oprit de la declanșarea războiului din Iran

Activitatea militară aeriană a Republicii Populare Chineze în apropierea Taiwanului a intrat într-o pauză neobișnuită timp de aproape două săptămâni, un fenomen care i-a surprins pe analiști și pe oficialii militari. În mod normal, avioanele de luptă chineze sunt detectate aproape zilnic în apropierea insulei, iar monitorizarea acestor zboruri face parte din rutina armatei taiwaneze.

Absența bruscă a aeronavelor a fost remarcată imediat, deoarece prezența lor în regiune este aproape constantă. Pauza s-a încheiat joi, când armata Taiwanului a anunțat că cinci avioane ale Armatei Populare de Eliberare (PLA) au operat în zona Strâmtorii Taiwan în ultimele 24 de ore, unele dintre ele zburând în apropierea liniei mediane care împarte această cale navigabilă.

Analiștii spun că intervalul fără zboruri reprezintă cea mai lungă întrerupere de acest tip de când Taiwanul a început să publice zilnic date despre activitatea militară chineză.

„Sincer, acest lucru este diferit de tot ce am văzut în istoria recentă în ceea ce priveşte activitatea PLA în jurul Taiwanului”, a declarat pentru CNN Ben Lewis, fondatorul PLATracker, o platformă de date deschise care urmăreşte mişcările militare chineze în jurul Taiwanului, Japoniei şi Mării Chinei de Sud.

Lewis a subliniat că, în ultimii ani, tendința a fost exact opusă, cu o creștere constantă a prezenței aeriene chineze în apropierea insulei. „De când Ministerul Apărării din Taiwan a început să publice aceste date în 2020, tendinţa a fost în creştere”, a spus Lewis. „Iar acum această pauză, care poate s-a încheiat astăzi, poate nu, reprezintă o schimbare foarte semnificativă în acest model”, subliniază el.

Datele arată că începând cu 27 februarie Taiwanul nu a detectat timp de 13 zile consecutive avioane de luptă chineze care să zboare în apropierea insulei. O excepție izolată a fost înregistrată pe 6 martie, când două aeronave au fost observate în colțul sud-vestic al zonei de identificare a apărării aeriene a Taiwanului. Cu toate acestea, analiștii spun că imaginea de ansamblu rămâne una neobișnuită comparativ cu ultimii ani, când activitatea militară chineză a crescut constant.

Această perioadă de liniște a generat numeroase ipoteze în rândul analiștilor. Una dintre explicațiile discutate este că Beijingul ar putea evita o escaladare a tensiunilor înaintea unei întâlniri programate la sfârșitul lunii între liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump. În cadrul discuțiilor, subiecte precum comerțul, tehnologia și Taiwanul ar urma să fie abordate.

„Dacă aş fi în Vegas, aş paria pe vizita lui Trump”, a spus Lewis.

Alți observatori au făcut legătura cu conflictul care implică Iranul și cu eventualele efecte asupra piețelor energetice globale, însă analiștii spun că această explicație este mai puțin convingătoare.

Un alt factor luat în calcul este perioada în care au loc reuniunile parlamentare anuale din China, cunoscute drept „Cele două sesiuni”. În trecut, activitatea militară a fost uneori mai redusă în timpul acestor întâlniri politice.

Ministrul apărării din Taiwan, Wellington Koo, a recomandat prudență în interpretarea acestei pauze.

„Există multe teorii”, a declarat Koo reporterilor miercuri. „Dar vedem în continuare nave militare chineze operând în jurul Taiwanului în fiecare zi, iar eforturile de a transforma strâmtoarea Taiwanului în ape interne ale Chinei nu s-au oprit”, a spus el.

În această perioadă, Taiwanul a continuat să monitorizeze nave de război chineze care operau în apropierea insulei, chiar dacă activitatea aeriană a fost redusă.

Ben Lewis a atras atenția că apariția celor cinci avioane detectate joi nu înseamnă neapărat o revenire completă la nivelul obișnuit al activității militare. Zborurile au avut loc în aceeași zi în care un avion de supraveghere P-8 al Marinei Statelor Unite a traversat Strâmtoarea Taiwan. Flota a 7-a a descris această misiune drept o demonstrație a „angajamentului Washingtonului faţă de o regiune Indo-Pacific liberă şi deschisă”.

Analiștii consideră că aeronavele chineze ar fi putut fi trimise pentru a monitoriza avionul american. Lewis a remarcat că reacția Chinei a fost relativ limitată în comparație cu alte episoade similare.

„În comparaţie cu incidentele anterioare, când Marina SUA a tranzitat Strâmtoarea Taiwan, numărul de avioane chinezeşti trimise astăzi a fost de fapt destul de redus”, a spus Lewis.

Situația rămâne neclară, iar specialiștii spun că următoarele zile vor arăta dacă pauza a fost doar temporară sau dacă indică o schimbare în modul în care Beijingul își desfășoară activitatea militară în regiune.

În ultimii cinci ani, China a crescut semnificativ numărul aeronavelor trimise în apropierea Taiwanului, transformând ceea ce în trecut ar fi fost considerate incursiuni majore în activități aproape obișnuite. În unele zile, Taiwanul a raportat zeci de avioane chineze în apropierea insulei. În acest context, spune Lewis, absența zborurilor a fost la fel de surprinzătoare ca și reapariția lor.

„În trecut, cinci aeronave ar fi făcut titlurile ziarelor”, a spus el. „Acum vorbim despre zero, şi asta este neobişnuit”.

Deocamdată, motivele acestei pauze rămân neclare, iar misterul nu a fost încă explicat.