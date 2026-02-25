International

Tokyo accelerează apărarea în apropiere de Taiwan. Desfășurare de rachete sol-aer, anunțată oficial

Tokyo accelerează apărarea în apropiere de Taiwan. Desfășurare de rachete sol-aer, anunțată oficial
Ministrul Apărării din Japonia a declarat că Tokio intenționează să desfășoare rachete sol-aer pe insula îndepărtată Yonaguni, situată în extremitatea vestică a arhipelagului nipon, până în martie 2031, potrivit BBC.

Anunțul marchează prima dată când autoritățile de la Tokyo stabilesc un termen concret pentru această operațiune, după ce planul a fost făcut public în 2022. Decizia intervine într-un context regional tensionat, pe fondul relațiilor complicate dintre Japonia și China și al situației din jurul Taiwanului.

Calendarul oficial pentru desfășurarea rachetelor

Ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, a precizat că unitatea militară de pe Yonaguni va fi echipată cu rachete sol-aer cu rază medie de acțiune.

„Momentul desfășurării unității de rachete poate suferi modificări în funcție de progresul viitoarelor îmbunătățiri ale facilităților, însă planul actual vizează anul fiscal 2030”, a afirmat oficialul japonez.

Sistemul de rachete, dezvoltat în Japonia, ar urma să aibă o rază de aproximativ 50 de kilometri și capacitate de acoperire la 360 de grade. Potrivit declarațiilor, acesta poate urmări simultan până la 100 de ținte și poate angaja până la 12 în același timp.

Importanța strategică a insulei Yonaguni

Insula Yonaguni se află la aproximativ 110 kilometri de Taiwan, iar în zilele senine, țărmul taiwanez este vizibil. Amplasarea sa a transformat-o într-un punct strategic pentru Japonia, mai ales în contextul disputelor teritoriale și al creșterii activității militare în Marea Chinei de Est.

În ultimul deceniu, Yonaguni a evoluat de la o insulă relativ izolată la un avanpost militar. În prezent, aici operează o unitate de supraveghere de coastă, deservită de aproximativ 160 de membri ai Forțelor de Autoapărare ale Japoniei. Autoritățile japoneze au mai anunțat că o unitate de război electronic, capabilă să bruieze comunicațiile și radarele inamice, va deveni operațională în anul fiscal 2026.

Contextul tensiunilor din arhipelagul nipon

Anunțul privind calendarul desfășurării rachetelor a fost făcut la scurt timp după ce China a impus restricții la export pentru 20 de companii și entități japoneze, invocând motive de securitate națională. Beijingul nu a reacționat imediat la declarația ministrului Koizumi.

Insula Yonaguni

Insula Yonaguni /sursa foto: captură video

Anterior, în timpul unei vizite oficiale pe Yonaguni, China a criticat inițiativele Japoniei. „Japonia se îndreaptă spre crearea de tensiuni regionale și provocarea unei confruntări militare”, au transmis autoritățile chineze la acea vreme.

La câteva zile după acele declarații, China a trimis drone în apropierea insulei, determinând Japonia să ridice avioane de luptă.

Situația din Taiwan

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru reunificare.

În Japonia, discuțiile privind securitatea regională s-au intensificat după declarațiile premierului Sanae Takaichi, care a sugerat în parlament că Forțele de Autoapărare ar putea fi activate în eventualitatea unui atac asupra Taiwanului.

Aceste afirmații au contribuit la deteriorarea relațiilor dintre Tokyo și Beijing. În ultimele luni, China a adoptat o serie de măsuri care au afectat schimburile comerciale și culturale, inclusiv restricții economice și suspendarea unor activități bilaterale.

Victoria categorică a partidului condus de Sanae Takaichi în alegerile parlamentare recente a oferit guvernului spațiu politic pentru consolidarea bugetului de apărare și accelerarea programelor militare.

Desfășurarea planificată pe Yonaguni este văzută ca parte a unei strategii mai ample de întărire a apărării în sud-vestul Japoniei.

