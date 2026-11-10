O țintă aeriană a fost detectată marți, 10 noiembrie, de radarele Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de Sulina. Forțele Aeriene Române au trimis două avioane de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru supravegherea situației. În același timp, locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a identificat ținta în apropierea litoralului românesc, la est de localitatea Sulina. După detectarea acesteia, autoritățile militare au dispus ridicarea de la sol a două avioane F-16, care se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Misiunea avioanelor militare a vizat monitorizarea situației aeriene din zona respectivă.

În paralel cu decolarea aeronavelor, autoritățile au activat procedurile de informare și alertare a populației din estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a transmis o notificare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea măsurilor de avertizare a locuitorilor.

Mesajul RO-Alert a fost transmis marți, la ora 17:31, pentru populația din estul județului Tulcea.

Reamintim că luni seară, 9 noiembrie, o altă alertă aeriană a fost declanșată după ce radarele au identificat o țintă în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. În urma incidentului, locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

Tot atunci, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.