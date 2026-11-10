Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene lângă Sulina. A fost emis RO-Alert în Tulcea
- Alex Dumitrescu
- 10 noiembrie 2026, 19:46
O țintă aeriană a fost detectată marți, 10 noiembrie, de radarele Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de Sulina. Forțele Aeriene Române au trimis două avioane de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru supravegherea situației. În același timp, locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.
Două aeronave F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești
Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a identificat ținta în apropierea litoralului românesc, la est de localitatea Sulina. După detectarea acesteia, autoritățile militare au dispus ridicarea de la sol a două avioane F-16, care se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.
„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.
Misiunea avioanelor militare a vizat monitorizarea situației aeriene din zona respectivă.
RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea
În paralel cu decolarea aeronavelor, autoritățile au activat procedurile de informare și alertare a populației din estul județului Tulcea.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a transmis o notificare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea măsurilor de avertizare a locuitorilor.
Mesajul RO-Alert a fost transmis marți, la ora 17:31, pentru populația din estul județului Tulcea.
Luni a fost declanșată alertă pentru aeriană în zonă
Reamintim că luni seară, 9 noiembrie, o altă alertă aeriană a fost declanșată după ce radarele au identificat o țintă în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. În urma incidentului, locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.
Tot atunci, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.