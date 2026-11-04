Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați cu privire la o posibilă incursiune de drone. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească și să respecte indicațiile transmise prin sistemul de avertizare a populației, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

Potrivit sursei, mesajul anunță o posibilă alarmă aeriană și conține instrucțiuni privind măsurile de protecție pe care trebuie să le urmeze locuitorii din zona vizată.

„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de populație.

Reamintim că, în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii județului Tulcea, în urma unei posibile incursiuni de drone. Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 04:00 și a vizat întregul județ.

În urma mesajului, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112. Unul dintre apelanți a semnalat că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime, în timp ce cealaltă persoană a solicitat informații suplimentare despre avertizarea primită.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, alerta aeriană nu a fost urmată de evenimente care să necesite intervenția pompierilor. Avertizarea a fost ridicată la ora 05:26.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate masiv cu drone. În acest context, armata română a mobilizat aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea activării măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.