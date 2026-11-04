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Mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Locuitorii din nordul județului Tulcea, sfătuiți să se adăpostească

Mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Locuitorii din nordul județului Tulcea, sfătuiți să se adăposteascăRo Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați cu privire la o posibilă incursiune de drone. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească și să respecte indicațiile transmise prin sistemul de avertizare a populației, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

A fost emisă o nouă alertă pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Potrivit sursei, mesajul anunță o posibilă alarmă aeriană și conține instrucțiuni privind măsurile de protecție pe care trebuie să le urmeze locuitorii din zona vizată.

„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de populație.

drona

drona / sursa foto: captură video

Ce s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni

Reamintim că, în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii județului Tulcea, în urma unei posibile incursiuni de drone. Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 04:00 și a vizat întregul județ.

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În urma mesajului, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112. Unul dintre apelanți a semnalat că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime, în timp ce cealaltă persoană a solicitat informații suplimentare despre avertizarea primită.

Precizările ISU Tulcea

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, alerta aeriană nu a fost urmată de evenimente care să necesite intervenția pompierilor. Avertizarea a fost ridicată la ora 05:26.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate masiv cu drone. În acest context, armata română a mobilizat aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea activării măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

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