Din cuprinsul articolului RO-ALERT în nordul județului Tulcea, după atacurile cu drone

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone în noaptea de duminică spre luni, iar autoritățile române au activat măsurile de monitorizare și alertare a populației din nordul județului Tulcea, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în urma atacurilor au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 4:11, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor din zona vizată.

MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5:26”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.