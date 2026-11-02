Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat aeronave F-16 și a emis RO-ALERT în Tulcea
- Maria Dima
- 2 noiembrie 2026, 08:23
Porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone în noaptea de duminică spre luni, iar autoritățile române au activat măsurile de monitorizare și alertare a populației din nordul județului Tulcea, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în urma atacurilor au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.
RO-ALERT în nordul județului Tulcea, după atacurile cu drone
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.
La ora 4:11, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor din zona vizată.
MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5:26”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.