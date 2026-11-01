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RO-ALERT avertizează asupra dronelor. Unde se pot adăposti românii

RO-ALERT avertizează asupra dronelor. Unde se pot adăposti românii
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Din cuprinsul articolului

Mesajul RO-ALERT transmis pe 31 octombrie, după detectarea unor drone în apropierea și în spațiul aerian al României, a readus în atenție o problemă importantă: accesul populației la adăposturi de protecție civilă funcționale, potrivit ISU.

Recomandarea autorităților a fost ca oamenii să se retragă în beciuri sau în spații special amenajate, însă existența unui adăpost în evidențele oficiale nu înseamnă automat că acesta este disponibil tuturor cetățenilor.

Incidentul a vizat mai multe județe din nord-estul țării, inclusiv Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Botoșani și Suceava. În urma alertării, populația a primit instrucțiuni de protecție, iar Ministerul Apărării Naționale a mobilizat aeronave F-16 și un elicopter pentru monitorizarea situației. Alerta a fost ridicată în aceeași seară, la ora 19:30, potrivit informațiilor publicate de Digi24.

Incursiunea dronelor a readus în discuție protecția populației

Mesajele RO-ALERT au fost transmise după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene în apropierea graniței cu Republica Moldova. Ulterior, autoritățile au confirmat pătrunderea neautorizată a unor drone în spațiul aerian național.

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Recomandările transmise populației au inclus adăpostirea în beciuri sau în spații destinate protecției civile. Persoanele care nu au avut acces la asemenea locuri au fost îndemnate să rămână în interiorul clădirilor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Instrucțiunile au readus în atenție o întrebare practică: câte dintre adăposturile existente pot fi folosite efectiv de persoanele care au nevoie de protecție în cazul unei alerte aeriene?

Ce arată evidențele oficiale despre adăposturile din România

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) publică o evidență națională a adăposturilor de protecție civilă. Cea mai recentă situație identificată în documentele instituției este cea din iunie 2026, publicată pe site la 10 iulie 2026.

Documentul, care cuprinde 137 de pagini, oferă informații despre localizarea adăposturilor, capacitatea acestora, categoria din care fac parte și starea de funcționalitate. Sunt utilizate trei clasificări: funcțional, parțial funcțional și nefuncțional.

Un aspect important este că evidența distinge între adăposturile publice și cele private. Prin urmare, simpla apariție a unui spațiu în lista IGSU nu garantează că orice persoană poate avea acces la el în cazul unei alerte.

Potrivit explicațiilor publicate de inspectoratele pentru situații de urgență, sistemul național de adăpostire cuprinde atât spații publice aflate în administrarea consiliilor locale, cât și adăposturi private realizate de operatori economici și proprietarii de imobile.

Această diferență este relevantă în special pentru locuitorii blocurilor. Un adăpost asociat unei clădiri private nu trebuie confundat automat cu un spațiu public disponibil întregii comunități.

Cum pot afla cetățenii unde se află cel mai apropiat adăpost

IGSU pune la dispoziția populației lista națională a adăposturilor de protecție civilă, care poate fi consultată pe site-ul instituției.

Sursa foto: captură Youtube

De asemenea, informațiile sunt disponibile prin aplicația mobilă DSU. În secțiunea „Info utile”, utilizatorii pot selecta opțiunea „Adăposturi de protecție civilă”, unde este prezentată o hartă interactivă cu datele de identificare ale spațiilor existente.

Totuși, pentru a evita situațiile în care oamenii se deplasează către un spațiu inaccesibil, este importantă verificarea informațiilor privind funcționalitatea și condițiile de acces la nivelul autorităților locale și al administratorilor.

În cazul unei alerte, populația trebuie să respecte indicațiile transmise de autorități, nu să presupună că orice spațiu subteran oferă același nivel de protecție ca un adăpost special amenajat.

Ce recomandă autoritățile în cazul unei alerte de drone

În comunicatul transmis pe 31 octombrie, IGSU a recomandat populației să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte instrucțiunile din mesajele RO-ALERT.

Instituția a mai atras atenția asupra unui risc important: obiectele căzute din spațiul aerian nu trebuie atinse sau investigate de cetățeni. În asemenea situații, oamenii trebuie să anunțe imediat autoritățile prin numărul de urgență 112.

În paralel, recomandarea de a rămâne în interior, departe de ferestre și de pereții exteriori, reprezintă o măsură de precauție pentru persoanele care nu au posibilitatea să ajungă la un adăpost sau într-un beci.

Necesitatea unei evidențe clare și a unor adăposturi accesibile

Incursiunile de drone din apropierea granițelor României au transformat pregătirea populației pentru situații de urgență într-un subiect de interes public.

Evidența națională publicată de IGSU oferă un punct de plecare pentru identificarea infrastructurii existente, dar clasificarea adăposturilor și diferența dintre spațiile publice și cele private arată de ce simpla existență a unei liste nu este suficientă.

Accesul efectiv, starea tehnică și semnalizarea adăposturilor sunt elemente esențiale pentru ca recomandările transmise prin RO-ALERT să poată fi puse în practică rapid.

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