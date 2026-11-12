Mozzarella sticks sunt printre gustările preferate ale celor care iubesc preparatele crocante, cu brânză topită la interior. Se găsesc în meniurile multor restaurante fast-food, dar pot fi pregătite foarte ușor și acasă, fără ingrediente complicate.

Secretul rețetei este învelirea batoanelor de mozzarella în mai multe straturi de crustă și răcirea lor înainte de prăjire.

Ingrediente pentru mozzarella sticks:

400 g mozzarella baton sau bloc, cu textură fermă

100 g făină

2 ouă

150 g pesmet

50 g pesmet panko, pentru o crustă mai crocantă

1 linguriță de boia dulce

1 linguriță de usturoi granulat

O jumătate de linguriță de oregano uscat

Sare și piper, după gust

Ulei pentru prăjit

Taie brânza în batoane de aproximativ 7-8 centimetri lungime și 1-2 centimetri grosime. Dacă folosești mozzarella proaspătă, las-o bine la scurs și tamponeaz-o cu prosoape de hârtie. Pentru această rețetă este recomandată mozzarella fermă, deoarece își păstrează mai bine forma la prăjit.

Pregătește trei farfurii adânci. În prima pune făina, în a doua bate ouăle cu puțină sare și piper, iar în a treia amestecă pesmetul cu pesmetul panko, boiaua, usturoiul granulat și oregano.

Trece fiecare baton de mozzarella prin făină, apoi prin ou și, la final, prin amestecul de pesmet. Pentru o crustă mai groasă și mai rezistentă, repetă trecerea prin ou și pesmet.

Așază batoanele pe o tavă și pune-le la congelator pentru aproximativ 60-90 de minute. Acest pas este important pentru ca mozzarella să nu se topească prea repede în timpul prăjirii.

Încinge uleiul într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță. Când uleiul este bine încins, adaugă câteva batoane, fără să aglomerezi vasul.

Prăjește-le aproximativ 1-2 minute, întorcându-le dacă este nevoie, până când crusta devine aurie. Scoate-le pe o farfurie acoperită cu hârtie absorbantă.

Nu le lăsa prea mult în ulei, deoarece brânza se poate topi și poate ieși prin crustă. Servește-le cât sunt calde, pentru a te bucura de interiorul moale și cremos.

Batoanele de mozzarella merg foarte bine cu sosuri simple, pregătite în câteva minute.

Sos de roșii: amestecă 200 ml suc gros de roșii cu puțin usturoi, oregano, sare și piper. Fierbe totul câteva minute, până când sosul se îngroașă ușor.

Sos de usturoi: amestecă 3 linguri de maioneză cu 2 linguri de iaurt, un cățel de usturoi zdrobit și puțină zeamă de lămâie.

Sos picant: amestecă 3 linguri de ketchup cu o linguriță de sos iute și puțină boia afumată.