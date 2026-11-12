Mozzarella sticks ca la fast-food. Cum faci acasă batoane de brânză cu crustă aurie și crocantă
- Mădălina Sfrijan
- 12 noiembrie 2026, 09:06
Mozzarella sticks sunt printre gustările preferate ale celor care iubesc preparatele crocante, cu brânză topită la interior. Se găsesc în meniurile multor restaurante fast-food, dar pot fi pregătite foarte ușor și acasă, fără ingrediente complicate.
Secretul rețetei este învelirea batoanelor de mozzarella în mai multe straturi de crustă și răcirea lor înainte de prăjire.
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Ingrediente pentru mozzarella sticks:
- 400 g mozzarella baton sau bloc, cu textură fermă
- 100 g făină
- 2 ouă
- 150 g pesmet
- 50 g pesmet panko, pentru o crustă mai crocantă
- 1 linguriță de boia dulce
- 1 linguriță de usturoi granulat
- O jumătate de linguriță de oregano uscat
- Sare și piper, după gust
- Ulei pentru prăjit
Cum pregătești batoanele de mozzarella
Taie brânza în batoane de aproximativ 7-8 centimetri lungime și 1-2 centimetri grosime. Dacă folosești mozzarella proaspătă, las-o bine la scurs și tamponeaz-o cu prosoape de hârtie. Pentru această rețetă este recomandată mozzarella fermă, deoarece își păstrează mai bine forma la prăjit.
Pregătește trei farfurii adânci. În prima pune făina, în a doua bate ouăle cu puțină sare și piper, iar în a treia amestecă pesmetul cu pesmetul panko, boiaua, usturoiul granulat și oregano.
Trece fiecare baton de mozzarella prin făină, apoi prin ou și, la final, prin amestecul de pesmet. Pentru o crustă mai groasă și mai rezistentă, repetă trecerea prin ou și pesmet.
Așază batoanele pe o tavă și pune-le la congelator pentru aproximativ 60-90 de minute. Acest pas este important pentru ca mozzarella să nu se topească prea repede în timpul prăjirii.
Cum le prăjești pentru o crustă aurie
Încinge uleiul într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță. Când uleiul este bine încins, adaugă câteva batoane, fără să aglomerezi vasul.
Prăjește-le aproximativ 1-2 minute, întorcându-le dacă este nevoie, până când crusta devine aurie. Scoate-le pe o farfurie acoperită cu hârtie absorbantă.
Nu le lăsa prea mult în ulei, deoarece brânza se poate topi și poate ieși prin crustă. Servește-le cât sunt calde, pentru a te bucura de interiorul moale și cremos.
Sosuri cu care poți servi mozzarella sticks
Batoanele de mozzarella merg foarte bine cu sosuri simple, pregătite în câteva minute.
Sos de roșii: amestecă 200 ml suc gros de roșii cu puțin usturoi, oregano, sare și piper. Fierbe totul câteva minute, până când sosul se îngroașă ușor.
Sos de usturoi: amestecă 3 linguri de maioneză cu 2 linguri de iaurt, un cățel de usturoi zdrobit și puțină zeamă de lămâie.
Sos picant: amestecă 3 linguri de ketchup cu o linguriță de sos iute și puțină boia afumată.
Trucuri pentru o gustare delicioasă
- Alege mozzarella fermă, nu varianta proaspătă păstrată în zer, deoarece aceasta conține mai multă apă.
- Nu sări peste congelare. Batoanele trebuie să fie bine răcite înainte de prăjire, pentru ca exteriorul să se rumenească înainte ca brânza să se topească complet.
- Dacă pui prea multe batoane deodată, temperatura uleiului scade, iar crusta poate absorbi mai multă grăsime.