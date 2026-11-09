Chifle cu brânză fără drojdie. Rețeta rapidă pentru micul dejun

Chifle cu brânză fără drojdie și fără dospire. Chiflele cu brânză pot fi pregătite acasă în aproximativ 30 de minute, fără drojdie și fără să fie nevoie ca aluatul să stea la dospit. Rețeta are la bază trei ingrediente principale și poate fi o soluție pentru micul dejun sau pentru momentele în care nu mai ai pâine în casă.

Chiflele cu brânză, fără drojdie, pot fi preparate din făină, iaurt grecesc și cașcaval, fără etapele de dospire necesare în cazul produselor de panificație tradiționale. Aluatul se pregătește rapid, se împarte în porții și se introduce direct în cuptor. După aproximativ 20 de minute de coacere, chiflele capătă o crustă ușor rumenită și un interior moale.

Această rețetă este potrivită pentru diminețile în care nu există suficient timp pentru pregătirea pâinii de casă. În plus, ingredientele sunt ușor de găsit, iar chiflele pot fi consumate atât simple, cât și alături de alte preparate.

Pentru pregătirea a opt chifle sunt necesare doar trei ingrediente principale. Spre deosebire de rețetele clasice, nu trebuie folosită drojdie, iar aluatul nu necesită o perioadă de odihnă pentru a crește.

Ingredientele sunt următoarele:

190 de grame de făină cu agent de creștere încorporat;

230 de grame de iaurt grecesc;

55–60 de grame de brânză cheddar rasă sau cașcaval.

Dacă nu ai făină cu agent de creștere încorporat, poți folosi făină obișnuită, la care adaugi aproximativ două lingurițe și un sfert de praf de copt și puțină sare.

Iaurtul grecesc este important pentru consistența aluatului. Acesta contribuie la obținerea unei texturi moi, în timp ce brânza oferă gust preparatului. Poate fi utilizat cheddar, însă și un cașcaval cu o aromă mai intensă reprezintă o alternativă.

Pentru început, cuptorul se preîncălzește la 190 de grade Celsius. Se pregătește o tavă de chec, care se tapetează cu hârtie de copt sau se unge ușor pentru a împiedica lipirea aluatului.

Într-un bol încăpător se pun făina, iaurtul grecesc și brânza rasă. Ingredientele se amestecă până când încep să formeze un aluat. Compoziția se transferă apoi pe o suprafață presărată cu puțină făină și se frământă aproximativ două-trei minute, doar până când devine omogenă. Nu este necesară o frământare îndelungată. Dimpotrivă, prelucrarea excesivă poate influența textura chiflelor, făcându-le mai dense.

Aluatul obținut se împarte în opt bucăți aproximativ egale, care se modelează sub formă de bile. Acestea se așază una lângă alta în tava pregătită, apoi se introduc în cuptor pentru aproximativ 18–20 de minute.

Chiflele sunt gata atunci când suprafața lor devine ușor aurie, iar aluatul este copt în interior. După scoaterea din cuptor, se lasă câteva minute la răcorit înainte de servire.

Una dintre particularitățile acestei rețete este faptul că aluatul poate crește în timpul coacerii chiar dacă nu conține drojdie. Explicația este legată de folosirea prafului de copt, prezent în făina cu agent de creștere încorporat sau adăugat separat în făina obișnuită. Acesta eliberează dioxid de carbon în timpul preparării și coacerii, contribuind la afânarea aluatului.

Spre deosebire de drojdie, care necesită timp pentru fermentare, praful de copt acționează chimic și nu impune o perioadă de dospire. Totuși, textura chiflelor obținute prin această metodă nu este identică cu cea a pâinii tradiționale. Preparatul are un interior moale, dar poate fi mai compact decât o chiflă dospită cu drojdie.

Un alt aspect important este consistența aluatului. Dacă acesta este prea lipicios și dificil de modelat, poate fi ținut la frigider aproximativ 10–15 minute, pentru a deveni mai ușor de manevrat.

Chiflele pot fi consumate calde, simple sau tăiate în jumătate și umplute cu diverse ingrediente. Pentru micul dejun, pot fi servite cu unt, cremă de brânză, ouă sau legume proaspete. De asemenea, reprezintă o garnitură potrivită pentru supe și alte preparate calde.

O variantă a acestei rețete este prezentată pe site-ul culinar american MJ and Hungryman, de Min Kwon, dietetician autorizat. Rețeta folosește trei ingrediente principale și are un timp total de preparare de aproximativ 30 de minute.

Pentru cei care preferă un gust mai intens, în compoziție pot fi adăugate și condimente, precum usturoi granulat sau oregano. O altă variantă presupune presărarea unei cantități mici de cașcaval ras peste chifle înainte de introducerea în cuptor.

Chiflele cu brânză pot fi pregătite și în avans, astfel încât să fie consumate în zilele următoare. După răcirea completă, acestea se depozitează într-un recipient închis ermetic. La temperatura camerei pot fi păstrate aproximativ una-două zile, iar la frigider până la patru zile.

Pentru a-și recăpăta textura plăcută, chiflele pot fi încălzite câteva minute înainte de consum. Pot fi păstrate și la congelator, în porții individuale, pentru a fi scoase atunci când este nevoie.

Rețeta reprezintă astfel o alternativă practică la pâinea obișnuită, mai ales în situațiile în care nu există drojdie în casă sau timpul disponibil pentru gătit este limitat. Principalul avantaj este eliminarea dospirii, fără a renunța la posibilitatea de a pregăti chifle calde, direct în bucătăria proprie.