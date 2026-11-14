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Pui la ceaun cu usturoi și mămăliguță. Rețeta tradițională, simplă și gustoasă pentru masa de Lăsatul Secului

Pui la ceaun cu usturoi și mămăliguță. Rețeta tradițională, simplă și gustoasă pentru masa de Lăsatul SeculuiPui la ceaun. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului este ultima zi înainte de cele 40 de zile de înfrânare, iar masa din familie poate fi pregătită cu preparate tradiționale, gustoase și ușor de făcut. O alegere potrivită pentru 14 noiembrie 2026 este puiul la ceaun cu usturoi, servit cu mămăliguță caldă și murături. Rețeta nu necesită multe ingrediente, iar carnea rumenită, cu aromă de usturoi, este potrivită pentru un prânz în familie.

Ingrediente pentru puiul la ceaun

1 pui întreg, porționat sau aproximativ 1,2 kg de pulpe și aripioare;

  • 5-6 căței de usturoi;
  • 3 linguri de ulei;
  • 150 ml apă;
  • 1 linguriță de boia dulce;
  • Sare și piper, după gust;
  • 1 linguriță de cimbru;
  • Pătrunjel proaspăt.

Pentru mămăliguță:

  • 250 g mălai;
  • 1 litru de apă;
  • Sare, după gust.

Cum se prepară puiul la ceaun

Spală și porționează carnea, apoi șterge bucățile cu prosoape de hârtie. Condimentează-le cu sare, piper, boia dulce și cimbru.

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Într-un ceaun sau într-o cratiță încăpătoare, încălzește uleiul și adaugă bucățile de pui. Rumenește-le pe toate părțile, la foc mediu, întorcându-le periodic.

Toarnă apa, acoperă vasul cu un capac și lasă carnea să se gătească la foc mic, aproximativ 25-35 de minute, în funcție de mărimea bucăților. Verifică dacă este bine pătrunsă.

Când apa a scăzut, îndepărtează capacul și mai lasă puiul câteva minute pe foc, până când capătă o crustă rumenă și apetisantă.

La final, adaugă usturoiul zdrobit și puțin pătrunjel proaspăt tocat. Amestecă ușor și mai lasă preparatul pe foc un minut, pentru ca aromele să se îmbine.

Cum se face mămăliga

Pune apa la fiert împreună cu sarea. Când începe să clocotească, adaugă mălaiul treptat, amestecând continuu cu un tel sau cu o lingură de lemn, pentru a evita formarea cocoloașelor.

Lasă mămăliga la foc mic aproximativ 15-20 de minute, amestecând din când în când, până când se îngroașă și devine omogenă.

Puiul la ceaun se servește fierbinte, alături de mămăliguță și murături asortate. Poți adăuga și un sos simplu de usturoi, pentru un gust mai intens.

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