Introducerea unui telefon ud într-un recipient cu orez este un truc cunoscut, la care multe persoane apelează în speranța că vor salva dispozitivul. Metoda este însă controversată, iar specialiștii avertizează că poate avea efectul opus celui dorit. În loc să elimine umezeala, orezul poate crea probleme suplimentare, inclusiv la nivelul portului de încărcare.

Un telefon scăpat în chiuvetă, în cadă sau într-un recipient cu apă poate deveni rapid un motiv de îngrijorare, mai ales dacă dispozitivul nu mai funcționează corespunzător. Una dintre primele soluții la care apelează numeroși utilizatori este introducerea acestuia într-o pungă sau într-un bol cu orez.

Metoda a devenit populară datorită ideii că boabele de orez absorb umezeala. Totuși, capacitatea orezului de a reține o anumită cantitate de apă nu înseamnă că acesta poate elimina eficient lichidul pătruns în interiorul unui dispozitiv electronic.

Principala problemă a acestei metode este că orezul nu garantează uscarea componentelor interne ale telefonului. Chiar dacă dispozitivul pare uscat la exterior, umezeala poate rămâne în zona conectorilor sau în alte componente.

În plus, particulele fine provenite din boabele de orez pot pătrunde în portul de încărcare. Astfel, o metodă folosită pentru a preveni defectarea telefonului poate provoca alte probleme.

Un alt aspect important este timpul petrecut de dispozitiv în recipientul cu orez. Faptul că telefonul este lăsat acolo câteva ore sau chiar peste noapte nu reprezintă o garanție că apa a fost eliminată.

În cazul dispozitivelor care au intrat în contact cu lichide, măsurile luate imediat după incident pot influența șansele de recuperare.

Primul pas este deconectarea telefonului de la orice cablu sau accesoriu de încărcare. Dacă dispozitivul este pornit și a fost expus unei cantități importante de apă, oprirea acestuia poate reduce riscurile asociate funcționării componentelor umede.

Exteriorul telefonului trebuie șters cu grijă, folosind o lavetă moale, care nu lasă scame. Pentru eliminarea excesului de lichid din zona conectorului, telefonul poate fi ținut cu portul de încărcare orientat în jos și lovit foarte ușor de palmă.

Ulterior, dispozitivul trebuie lăsat într-un spațiu uscat, în care aerul poate circula. Ventilația naturală permite evaporarea treptată a umezelii, fără expunerea telefonului la temperaturi ridicate.

Este important ca utilizatorii să nu încerce să încarce telefonul cât timp portul de alimentare este umed. Contactul dintre lichid și componentele electrice poate favoriza coroziunea și poate provoca deteriorări permanente.

O altă greșeală frecventă este folosirea uscătorului de păr pentru a elimina rapid apa din telefon.

Aerul fierbinte poate expune componentele dispozitivului la temperaturi nepotrivite, iar utilizarea aerului comprimat nu este nici ea recomandată. De asemenea, introducerea unor obiecte precum bețișoarele de urechi sau șervețelele în portul de încărcare poate crea probleme suplimentare.

Nici încercarea de a încărca imediat telefonul, pentru a verifica dacă mai funcționează, nu reprezintă o soluție sigură.

Durata necesară uscării depinde de cantitatea de lichid, de zona afectată și de caracteristicile dispozitivului.

În cazul telefoanelor iPhone care detectează umezeală în conector, Apple recomandă lăsarea dispozitivului într-un loc uscat și ventilat. O nouă încercare de conectare poate fi făcută după cel puțin 30 de minute, însă uscarea completă poate dura până la 24 de ore.

Compania avertizează și asupra utilizării orezului, deoarece particulele provenite din acesta pot deteriora telefonul, potrivit recomandărilor publicate pe site-ul oficial Apple.

Aceste intervale se referă la umezeala detectată în conector și nu garantează recuperarea unui telefon care a fost complet scufundat în apă.

Dacă dispozitivul continuă să prezinte probleme după uscare, este indicată verificarea acestuia într-un centru de service. Printre semnele care pot indica deteriorări provocate de lichide se numără funcționarea necorespunzătoare a ecranului, problemele de încărcare, sunetul distorsionat sau opririle neașteptate.

Chiar și telefoanele comercializate ca fiind rezistente la apă pot suferi deteriorări. Protecția împotriva lichidelor nu este permanentă și se poate reduce în timp, inclusiv din cauza uzurii.

Prin urmare, introducerea telefonului în orez nu trebuie considerată o metodă sigură de recuperare. Evitarea încărcării în condiții de umezeală, uscarea într-un spațiu ventilat și verificarea de specialitate, atunci când apar probleme, sunt măsuri mai potrivite pentru protejarea dispozitivului.