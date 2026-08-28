Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, îl acuză pe Maricel Păcuraru că este adevăratul conducător al AUR. Speriat de faima infracțională a acestuia, de parteneriatul dintre Păcuraru și Cristian Rizea, îl numește un patron de televiziune care „dirijează jocul” politic. Afirmă că acesta a declanșat o campanie mediatică împotriva sa, după ce nu ar fi reușit să impună Guvernul Veștea.

De frică, Peiu a refuzat să rostească numele acestuia. Indiciile din declarația sa conduc însă spre Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus și proprietarul unei instituții media care primește lunar zeci de mii de euro de la AUR.

Potrivit lui Petrișor Peiu, în orice partid există două centre de putere. Primul este cel oficial: președintele, conducerea aleasă și organismele statutare. Al doilea, mult mai greu de observat, este format din oamenii care oferă bani, acces mediatic și protecție publică.

În cazul AUR, președintele oficial este George Simion, reales pentru mandatul 2026–2030. Dar declarațiile făcute de Petrișor Peiu, unul dintre cei mai importanți lideri ai formațiunii, ridică o întrebare mult mai delicată: cine stabilește, în realitate, linia politică a partidului?

Peiu vorbește despre Maricel Păcuraru, ca un patron de televiziune care ar fi suficient de influent pentru a promova un guvern, pentru a sancționa mediatic un lider al AUR și, în formularea sa, pentru a conduce chiar jocul politic.

Nu l-a nominalizat în clar. Dar a oferit suficiente detalii pentru ca portretul să poată fi reconstituit.

Declarațiile au fost făcute pe 27 august 2026, într-o intervenție la B1 TV, pe fondul conflictului intern din AUR provocat de votul asupra Legii integrității și de amendamentul referitor la Dominic Fritz.

Petrișor Peiu a susținut că fusese atacat de cel puțin un trust de presă și a descris personajul aflat în spatele campaniei drept „domnul cu televiziunea”. Acesta ar fi fost nemulțumit deoarece „nu i-a ieșit Guvernul Veștea” și ar fi umplut ulterior ecranele cu acuzația că Peiu îl apără pe Fritz.

Întrebat direct dacă vorbește despre patronul televiziunii, liderul AUR a refuzat să dea un nume. A adăugat însă că se referă la cel care „conduce jocul”, căruia i-a spus simplu: „un domn patron”. Declarația integrală și înregistrarea intervenției au fost publicate de B1 TV.

Conflictul descris de Peiu poate fi urmărit și pe ecran. În zilele premergătoare declarației sale, Realitatea Plus a discutat intens votul AUR asupra amendamentului care îl privea pe Dominic Fritz. În emisiunea „Miza Zilei”, senatorul Ninel Peia i-a acuzat pe parlamentarii care nu susțineau amendamentul că ar fi „trădători”.

Petrișor Peiu a intervenit pentru a spune că el le ceruse senatorilor AUR să voteze legea împreună cu amendamentul referitor la Fritz. Postul a relatat disputa sub titlul: „PSD, atac la suveraniștii care nu votează amendamentul Fritz. Petrișor Peiu clarifică poziția AUR”.

Cel mai puternic indiciu este nemulțumirea legată de eșecul Guvernului Veștea.

În iulie 2026, Adrian Veștea a încercat să obțină susținerea parlamentară pentru o nouă formulă de guvernare. Petrișor Peiu a relatat ulterior că fusese mandatat de AUR să îi transmită lui Sorin Grindeanu că partidul nu va vota cabinetul. Veștea a mers totuși la sediul AUR, iar guvernul propus nu a obținut cele 233 de voturi necesare. A primit numai 180.

Realitatea Plus tratase pe larg formula „Veștea” și publicase inclusiv componența presupusă a viitorului cabinet.

Când Peiu spune că patronul televiziunii ar fi fost supărat pentru că „nu i-a ieșit Guvernul Veștea”, nu mai descrie doar o opțiune editorială. Sugerează existența unui interes politic concret și a unei încercări de influențare a votului parlamentarilor AUR.

Relația dintre AUR și ecosistemul Realitatea Plus nu este numai una de afinitate editorială. Există și o legătură financiară.

Potrivit notificărilor de transparență privind publicitatea politică, AUR plătește aproximativ 60.000 de euro lunar, plus TVA, pentru promovare online prin Realitatea Plus. Contractul este valabil în perioada 2 ianuarie–31 decembrie 2026, iar banii provin din finanțarea publică acordată partidului, conform documentelor consultate de Ziare.com.

Într-un an, valoarea contractului poate ajunge la aproximativ 720.000 de euro, fără TVA.

Relația devine și mai complicată prin prezența familiei Păcuraru în zona politică a AUR.

Presa a relatat că Alexandra Păcuraru, fiica lui Maricel Păcuraru și realizatoare la Realitatea Plus, a fost instalată drept vicepreședinte regional AUR pentru Dobrogea. Alte investigații de presă au descris legăturile dintre societățile controlate de familia Păcuraru și contractele de promovare ale partidului.

Avem un circuit format din bani publici, promovare mediatică, relații de familie și funcții politice. Iar peste acest circuit vine acum mărturia unui lider AUR despre un patron de televiziune care ar încerca să stabilească decizii și să pedepsească nesupunerea.

Până la ora redactării, nu există o reacție publică explicită a lui Maricel Păcuraru, a Realitatea Plus sau a conducerii AUR la acuzația formulată de Petrișor Peiu.

Întrebarea deschisă de Peiu este simplă, dar explozivă: George Simion conduce AUR sau partidul primește „lumină” de la patronul televiziunii care îi oferă principala tribună mediatică?