Valentin Ionescu, fondator al ziarului Evenimentul zilei, a povestit, la podcastul Picătura de business, despre pasiunea sa pentru patrimoniul rural și despre investiția pe care a făcut-o în urmă cu 25 de ani la Benești, în județul Vâlcea, la Conacul Otetelişanu și celelalte construcții ale ansamblului.

Restaurarea conacului a fost un proiect de suflet, dar și unul care i-a pus la încercare răbdarea și resursele.

„Suntem într-un an aniversar. Sunt 25 de ani de când am Moșia de la Benești și Conacul Otetelişanu și toate celelalte acareturi. Sunt 25 de ani de atunci. Practic, a intrat în posesia mea în 2001, fix, în vara lui 2001. Și chiar mă gândeam să fac un jubileu de 25 de ani”, a spus Valentin Ionescu.

Potrivit acestuia, lucrările de restaurare au durat mult și au costat pe măsură, inclusiv pentru că, în urmă cu un sfert de secol, accesul la meșteri specializați era cu totul diferit față de prezent.

„Inițial a pornit ca un proiect, hai să spun, mai de suflet. A durat foarte mult restaurarea conacului, pentru că să ne amintim că acum 25 de ani nu existau lucrurile care există acum. (...) Restaurarea a durat foarte mult și a costat foarte mult, pentru că era acolo unde era, la Benești, care e un sat care aparține de orașul Bălcești, județul Vâlcea”, a explicat Ionescu.

Una dintre cele mai dificile etape a fost refacerea acoperișului din șiță. Pentru material, Ionescu a ajuns la Polovragi, unde a găsit un meșter care încă realiza șița manual, la comandă.

„A durat vreo șase luni. Până mi-a făcut șița, mi-a făcut-o manual, adică încă se mai făcea chestia asta, nu existau mașini. (...) După care au venit niște oameni care să bată șița, care iarăși era altă echipă, nu era același om. Omul îți livra șița”, a povestit el.

Montarea materialului a presupus, la rândul ei, o tehnică aparte și oameni care mai știau meseria tradițională. Ionescu își amintește că cea mai tânără persoană din echipa care a lucrat la acoperiș avea peste 60 de ani.

„Am găsit o echipă de oameni, din care cel mai tânăr avea vreo 60 și ceva de ani pe vremea aia, care stăteau și trăgeau șița. Există o întreagă procedură în chestia asta. Se urcau pe acoperiș, aveau un pumn de cuie de șiță, băgau în gură, cuie de șiță care sunt niște cuie mici, ca niște ace, și se apucau și băteau cu ciocanele”, a relatat Valentin Ionescu.

Pentru el, restaurarea nu înseamnă doar refacerea unei clădiri vechi, ci conservarea unei istorii care se întinde pe aproximativ trei secole.

„Tot conacul respectiv are o istorie. Fiecare cui bătut acolo are o poveste în spate. Adică nu este pur și simplu luat de la Dedeman, ca să zicem așa. El are oricum o poveste care vine cu 300 de ani. El are o poveste mult mai interesantă. Tocmai de-aia și merita efortul și merită conservarea lui și păstrarea lui în continuare”, a declarat Ionescu.

La 25 de ani de la preluarea moșiei și a Conacului Otetelişanu, Valentin Ionescu spune că experiența rămâne una aparte, iar aniversarea ar putea fi un prilej pentru a marca povestea conacului și a restaurării sale.