Un bărbat din județul Vâlcea, dat dispărut în urmă cu patru ani, a fost găsit mort într-o zonă împădurită, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi fost victima unei crime. Un bărbat de 32 de ani a fost reținut și este suspectat că l-ar fi ucis în august 2022, lovindu-l de mai multe ori cu un ciocan în zona capului. Polițiștii din Vâlcea au făcut cercetări timp de mai multe luni, după ce au apărut indicii că dispariția bărbatului de 35 de ani nu a fost una voluntară.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, polițiștii s-au sesizat din oficiu în aprilie 2025 cu privire la o posibilă faptă de omor. Verificările au pornit de la cazul unui bărbat din comuna Crețeni, care figura ca persoană dispărută.

Anchetatorii au adunat informații care indicau că bărbatul ar fi fost ucis, iar trupul său ar fi fost ascuns pentru a împiedica descoperirea crimei.

Cercetările au dus la identificarea unei zone împădurite din județul Vâlcea în care cadavrul ar fi fost transportat și ascuns.

Anchetatorii au stabilit că fapta ar fi avut loc în august 2022. La acel moment, concubina victimei, care are în prezent 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, acum în vârstă de 32 de ani.

Potrivit anchetei, într-o noapte din luna august, suspectul ar fi mers la locuința victimei și ar fi atacat-o cu un ciocan. Bărbatul ar fi fost lovit de mai multe ori în zona capului, iar ulterior trupul său ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Polițiștii au continuat cercetările pentru stabilirea modului în care s-a produs crima și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea avea informații despre caz.

Cadavrul bărbatului a fost identificat în urma cercetărilor desfășurate de anchetatori. Descoperirea a confirmat suspiciunile potrivit cărora persoana dispărută ar fi fost victima unei infracțiuni.

În dimineața zilei de 26 august 2026, polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 32 de ani, suspectat de comiterea crimei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Suspectul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.