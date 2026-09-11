Guvernul a aprobat vineri bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru 2026, compania estimând venituri totale de 1,797 miliarde de lei, cu 23,19% mai mici decât cele realizate în 2025, în timp ce pierderile sunt estimate la 295,5 milioane de lei.

Hotărârea adoptată de Guvern vizează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Potrivit Executivului, bugetul urmărește asigurarea desfășurării activității economice a societății și îndeplinirea obligațiilor către terți.

Veniturile totale estimate pentru 2026 sunt de 1,797 miliarde de lei, în scădere cu 23,19% față de cele realizate în 2025. În structura veniturilor totale, veniturile din exploatare au o pondere de aproximativ 99,997%.

Veniturile din subvenții sunt estimate la 761,49 milioane de lei, cu 12,77% mai mici decât cele realizate la 31 decembrie 2025.

Guvernul precizează că subvenția de la bugetul de stat alocată Metrorex în 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026, nr. 43/2026, este de 761,49 milioane de lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane de lei.

Această sumă reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat pentru anul 2026, estimat de Metrorex la 1,276 miliarde de lei.

Veniturile din producția vândută sunt estimate să crească în 2026 cu 9,55%, iar cele din serviciile prestate, respectiv activitatea de transport al călătorilor cu metroul, sunt prognozate în creștere cu 7,84% față de nivelul realizat în 2025.

„Fundamentarea societății are la bază prognoza indicatorilor de trafic prevăzuți în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025–2029 și în Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și estimările privind evoluția cererii de transport. Evoluția pozitivă este determinată de creșterea estimată a numărului de călători transportați, de la 153,27 milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026”, arată Guvernul.

Veniturile din subvenții pentru investiții sunt estimate pentru 2026 la 308,1 milioane de lei.

Cheltuielile totale ale Metrorex sunt programate la 2,093 miliarde de lei în 2026, în scădere cu 21,08% față de cele realizate la 31 decembrie 2025. În același timp, cheltuielile cu personalul sunt estimate la 1,070 miliarde de lei, cu 38,4 milioane de lei mai mult decât în 2025.

Cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute la 973,8 milioane de lei, în creștere cu 3,71% față de cele realizate în anul precedent. În aceste condiții, pierderile estimate de Metrorex pentru 2026 sunt de 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,31% față de 2025.

În paralel cu reducerea veniturilor și a cheltuielilor totale, sursele necesare finanțării investițiilor pentru 2026 sunt estimate la 1,958 miliarde de lei. Valoarea este cu 78,77% mai mare decât cea realizată la 31 decembrie 2025.

Potrivit Guvernului, investițiile vor viza mai multe proiecte majore ale rețelei de metrou.

Printre acestea se află Magistrala 5 Drumul Taberei–Pantelimon, Secțiunea 1 Râul Doamnei–Eroilor, Magistrala 6, care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă–Otopeni, precum și achiziția de trenuri și echipamente asociate.

Bugetul prevede, de asemenea, investiții pentru extinderea rețelei de metrou pe Magistrala 4, pe secțiunea Gara de Nord–Gara Progresul.