Specia fantomă a rechinilor albi nu a dispărut. Cercetătorii au găsit dovezi

Un rechin alb tânăr a reaprins interesul oamenilor de știință pentru această specie misterioasă din Marea Mediterană. În aprilie 2023, pescarii locali l-au prins accidental în largul coastelor estice, oferind cercetătorilor o oportunitate rară de a studia populația de rechini albi din regiune, potrivit Science Daily.

Specimenul măsura aproximativ 2,1 metri și cântărea între 80 și 90 de kilograme, fiind un individ tânăr, dar deja robust. Evenimentele de acest tip sunt extrem de rare, astfel că cercetătorii au analizat toate observațiile documentate din ultimii 160 de ani, compilând datele într-un studiu publicat recent în Acta Ichthyologica et Piscatoria.

Rezultatele arată că rechinii albi nu au dispărut complet din Marea Mediterană. În schimb, ei formează o populație evazivă, aproape „fantomă”, care apare foarte rar la suprafață. Deși specia este considerată vulnerabilă pe Lista Roșie a IUCN, prezența unor indivizi tineri sugerează că reproducerea ar putea avea încă loc în anumite zone neidentificate.

„Determinarea prezenței rechinilor tineri este crucială. Descoperirea unui pui ridică întrebarea dacă Marea Mediterană găzduiește încă zone de reproducere activă”, explică dr. José Carlos Báez, coordonatorul studiului. Aceasta oferă cercetătorilor speranța că specia persistă în regiune, chiar dacă aparițiile sunt rare.

Analiza datelor istorice confirmă că rechinii albi continuă să apară ocazional în apele spaniole. Modelele observate în ultimii 160 de ani arată o prezență constantă, chiar dacă discretă. Cercetătorii subliniază că combinarea observațiilor directe cu tehnologii moderne, cum ar fi etichetarea cu transpondere și analiza genetică, poate ajuta la identificarea habitatelor critice și la protecția speciei.

Dr. Báez menționează și aspectul educațional: „Frica de rechini albi este adesea alimentată de necunoscut. Înțelegerea lor mai bună poate schimba percepția publică și sprijini eforturile de conservare”.

Pe termen lung, scopul oamenilor de știință este dezvoltarea unor strategii care să asigure supraviețuirea rechinilor albi, combinând date istorice, observații recente și tehnologie de monitorizare de ultimă generație.