Israelul, încă o rundă de lovituri asupra Iranului. Amenințări la adresa noului lider

Armata israeliană a anunțat că a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra Iranului și că își va extinde loviturile asupra oricărei persoane care îi va lua locul Ayatollahului Ali Khamenei. Tensiunile din regiune au atins niveluri fără precedent, cu explozii raportate în capitala iraniană și în alte orașe, în timp ce infrastructura militară a fost ținta principală a raidurilor, potrivit Foxnews.

Recent, președintele american Donald Trump a cerut ca Iranul să capituleze „necondiționat”, afirmând că doar în acest mod se poate încheia conflictul şi sugerând că țara ar fi supusă unei distrugeri totale dacă nu va accepta cererea.

Oficialii iranieni au respins această cerere, iar președintele Masoud Pezeshkian a declarat că ideea unei capitulări „este un vis pe care aceștia ar trebui să-l ia cu ei în mormânt”. El a subliniat că Iranul nu va ceda și că va continua să-și apere suveranitatea.

Conflictul a început după ce Israelul și Statele Unite au efectuat atacuri aeriene asupra Iranului, în urma cărora liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis. Iranul a lansat la rândul său rachete spre Israel și ținte din Orientul Mijlociu, ceea ce a extins lupta dincolo de granițele celor două state.

Această escaladare a dus la pierderi de vieți omenești și la perturbări semnificative ale piețelor de energie la nivel global.

După moartea lui Khamenei, fiul său, Mojtaba Khamenei, a fost ales lider suprem de către Adunarea Experților din Iran, într-un moment considerat fără precedent în istoria republicii. Noul lider a primit sprijin intern, însă numirea sa a provocat critici internaționale și a fost văzută ca semn al consolidării elementelor conservatoare în conducerea țării.

„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experţilor l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, au arătat reprezentanții structurii.

Gardienii Revoluției, forța armată ideologică a Republicii Islamice, și-au exprimat, în noaptea de duminică spre luni, loialitatea și susținerea deplină față de Mojtaba Khamenei.