Un al doilea val de furie populară crește în Iran. Zilele regimului ayatollahilor sunt numărate

Represiunea dură a protestelor, soldată cu mii de morți, a adâncit ura oamenilor față de dictatura islamistă de la Teheran, iar iranienii nu se mai tem să-și exprime opiniile, scrie WSJ.

Noul val de furie populară ia amploare în Iran, în timp ce oamenii înfuriați de uciderea în masă a protestatarilor de luna trecută își manifestă antipatia față de regim, în ciuda riscurilor unei represiuni continue.

Familiile îndoliate strigă sloganuri antiregim la înmormântări și comemorări. Elevii refuză să cânte cântece patriotice la școală. Lucrătorii din domeniul medical condamnă public arestările colegilor care au tratat persoane rănite în proteste. Iar grupuri de activiști locali cer deschis căderea liderului suprem Ali Khamenei.

Demonstrațiile de sfidare - uneori zgomotoase și riscante, alteori tăcute și personale - vin în contextul în care iranienii își asumă amploarea violenței din ianuarie și guvernul care a ordonat-o. Și acestea apar chiar dacă regimul a efectuat valuri de arestări care vizează protestatarii și simpatizanții acestora, de la rude la lucrătorii din domeniul medical și activiștii pentru drepturile civile.

„Oamenii sunt plini de frică, dar și de resentimente”, a declarat o femeie din orașul Kermanshah printr-un mesaj text.

„Cu toții ne uităm la cer, sperând că Trump ne va bombarda, doar ca să-l distrugă pe Khamenei și regimul său. Suntem dispuși să murim unul câte unul, dar nu vrem ca și copiii noștri să sufere durerea și tortura noastră”, mai spune femeia.

Disidențele latente survin în contextul în care președintele Trump își consolidează forțele americane în largul coastei Iranului pentru o posibilă acțiune militară împotriva regimului, după ce l-a avertizat să nu ucidă protestatari. SUA și Iranul au aranjat o întâlnire vineri în Oman pentru a vedea dacă se poate găsi o soluție diplomatică.

În Iran, înmormântările și slujbele de pomenire au devenit ocazii pentru iranieni de a-și exprima furia, mulțimile de persoane îndoliate din toată țara strigând „Moarte lui Khamenei!”. Studenții universitari din orașele Mashhad, Tabriz și Shiraz au organizat evenimente memoriale săptămâna aceasta pentru colegii studenți care au fost uciși în timpul recentelor tulburări care s-au transformat în proteste.

„Un student care moare nu va accepta umilința”, a scandat un grup de studenți la medicină în Mashhad, potrivit unui videoclip verificat de Storyful, care este deținut de News Corp, compania-mamă a The Wall Street Journal.

Studenții la medicină din Shiraz au organizat o manifestație de tip sit-in timp de câteva zile în această săptămână, scandând sloganuri de susținere a protestatarilor uciși și a medicilor arestați pentru că au tratat răniții, conform unor videoclipuri publicate pe Telegram de Uniunea Liberă a Muncitorilor Iranieni, un grup de sindicate independente iraniene, și verificate de Storyful.

„Studentul închis trebuie eliberat! Onorabilul doctor trebuie eliberat!”, au strigat ei.

Elevii de liceu se angajează, de asemenea, în acte colective de protest. O tânără de 17 ani din Teheran a declarat pentru Journal că elevii de la școala lor refuză să cânte imnul național dimineața.

Când forțele de securitate plănuiau să percheziționeze școala, profesoara și-a avertizat elevii din timp și i-a sfătuit pe toți cei cu răni să stea acasă pentru a evita arestarea. De asemenea, profesoara le-a cerut tuturor să șteargă videoclipurile și fotografiile cu conținut politic de pe telefoanele lor, a spus studenta.

„Protestul pașnic al oamenilor cu revendicări obișnuite s-a transformat în praf și sânge”, se arată într-o declarație publică a Consiliului de Coordonare al Asociațiilor Profesionale ale Profesorilor Iranieni, un sindicat care critică adesea guvernul. „Durerea s-a transformat într-o ură profundă în inimile și oasele noastre.”

O actriță iraniană proeminentă, Elnaz Shakerdoost, a anunțat că demisionează în urma represiunii. „Nu voi mai juca niciodată un rol într-o țară care miroase a sânge”, a scris ea pe contul său de Instagram săptămâna aceasta.

Disidenți iranieni cunoscuți din interiorul țării cer deschis sfârșitul regimului. Fostul prim-ministru Mir Hossein Mousavi, un disident proeminent care se află în arest la domiciliu la Teheran de ani de zile, a declarat că amploarea crimelor arată că Republica Islamică nu poate fi reformată și trebuie înlocuită.

„Când purtați uniforma războiului împotriva propriului popor, vă loviți propriile rădăcini cu un topor”, a spus Mousavi. „Lăsați arma jos și renunțați la putere, astfel încât națiunea însăși să poată conduce această țară spre libertate și prosperitate.”

Comentariile au marcat cea mai dură mustrare de până acum a lui Mousavi la adresa Republicii Islamice. Fost politician reformist, Mousavi a apărut ca o figură a opoziției naționale după alegerile prezidențiale din 2009, despre care a susținut că au fost trucate, declanșând proteste în masă și, în cele din urmă, arestarea sa. Criticile sale s-au intensificat treptat în ultimii ani, cu apeluri la un referendum privind o adunare constituțională.

Un grup de 17 activiști ai societății civile din Iran a publicat o scrisoare deschisă în care au descris uciderile în masă drept o crimă împotriva umanității condusă de guvern și l-au acuzat pe Khamenei.

„Principala responsabilitate pentru această situație oribilă revine persoanei aflate la conducere și structurii represive a Republicii Islamice aflate la putere”, se arată în scrisoare.

După publicarea scrisorii, trei dintre semnatarii acesteia - Vida Rabbani, Abdollah Momeni și Mehdi Mahmoudian - au fost arestați, potrivit Fundației Narges, care a semnat scrisoarea în numele laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, aflat în închisoare.

Oricine se pronunță acum împotriva guvernului își asumă riscuri enorme, au declarat locuitorii și activiștii pentru drepturile omului. Aproximativ 7.000 de persoane au fost confirmate ca fiind ucise de la începutul demonstrațiilor la sfârșitul lunii decembrie, potrivit Human Rights Activists in Iran, un grup pentru drepturile omului cu sediul în SUA. Peste 50.000 de persoane au fost arestate în aceeași perioadă, se arată în comunicat.

Autoritățile iraniene au recunoscut aproximativ 3.000 de morți și arestarea a câteva sute, descriindu-i drept revoltători sau teroriști, potrivit presei de stat. Multe dintre persoanele deținute au fost adunate în timpul protestelor, dar altele au fost arestate în casele lor sau în timp ce solicitau tratament medical în urma represiunii, au declarat grupuri pentru drepturile omului și locuitori locali.

„După ce a ucis mii de civili, Republica Islamică merge acum din casă în casă pentru a-i pedepsi pe cei care au îndrăznit să protesteze și pentru a înăbuși orice potențială urmă de rezistență”, a declarat Hadi Ghaemi, director executiv al Centrului pentru Drepturile Omului din Iran, cu sediul la New York.

Bărbați înarmați în civil au făcut razii la spitale din întreaga țară, căutând răniții și ducându-i acolo, potrivit unor grupuri pentru drepturile omului și unui martor. Martorul, un medic contactat de Journal, a declarat că a văzut forțele de securitate luând protestatarii răniți din spitalul său din Teheran.

O femeie a fost reținută după ce a fost împușcată cu o armă cu alice și a mers la un spital din Teheran pentru tratament, a declarat un prieten apropiat. Se îndrepta spre casă pe 8 ianuarie și a fost prinsă în focul încrucișat, a spus prietenul. Forțele de securitate i-au văzut rănile și au concluzionat că era o protestatară, a spus prietenul.

Forțele de securitate au reținut, de asemenea, medici și asistente medicale care au tratat protestatari răniți în spitale, clinici sau în centre medicale improvizate, potrivit unui martor, locuitorilor și grupurilor pentru drepturile omului.

Mohammad Raeeszadeh, șeful Consiliului Medical din Iran, principalul organism de reglementare din domeniu, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri semi-oficiale ISNA că 17 lucrători medicali au fost reținuți în urma represiunii din 8-9 ianuarie. El a spus că cazurile lor sunt în curs de investigare și că nu sunt acuzați doar că au tratat protestatari.

Kiana Kasiri, care face parte dintr-o rețea extinsă de medici iranieni în străinătate, a declarat că grupul său a documentat reținerea a peste 30 de lucrători medicali acuzați că au tratat protestatari. Unii dintre lucrători au fost eliberați pe cauțiune, a spus ea.

Ali Reza Golchini, un chirurg oncolog cu sediul în orașul Qazvin, lângă Teheran, a postat un mesaj pe contul său de Instagram pe 7 ianuarie, oferindu-se să trateze protestatarii răniți - la fel cum a făcut în timpul protestelor pentru drepturile femeilor din 2022. Golchini a fost bătut și luat de acasă de către autorități, potrivit verișoarei sale, Neema Gulchini.

„Suntem foarte îngrijorați”, a spus el.

Arestarea lucrătorilor medicali a provocat indignare în rândul iranienilor și a determinat Consiliul Medical să ceară securitate pentru persoanele care lucrează în domeniul sănătății.

„Lucrătorii din domeniul sănătății – pe baza jurământului lor profesional, a obligațiilor lor legale și a standardelor etice de bază – au datoria de a oferi îngrijirea medicală necesară tuturor pacienților în toate circumstanțele, indiferent de condițiile sociale, politice sau de securitate”, a declarat consiliul miercuri.

Grupul de profesori a declarat că uciderile și represiunea continuă, împreună cu agravarea problemelor economice ale țării, vor alimenta cu siguranță și mai multe tulburări populare.

„Nu va exista altă opțiune decât să ieșim în stradă și să protestăm cu toată forța împotriva acestei situații deplorabile și să creăm solidaritate și unitate pentru a pune capăt acestei opresiuni și tiranii zilnice”, se arată pe site-ul său web.

Reacția negativă îi determină pe conducătorii iranieni să renunțe în unele cazuri importante pentru a reduce presiunea asupra regimului. La sfârșitul lunii ianuarie, autoritățile l-au eliberat pe cauțiune pe Erfan Soltani, un protestatar proeminent a cărui familie se temea că va fi executat.

În weekend, guvernul a anunțat, de asemenea, că va începe oficial să emită permise de conducere pentru motociclete femeilor, cea mai recentă dintr-o serie de mișcări menite să încerce să câștige sprijin prin relaxarea regulilor sociale.

Micile concesii sunt puțin probabil să facă o mare diferență acum. Comercianții de la Marele Bazar din Teheran - unde protestele au izbucnit pentru prima dată la sfârșitul lunii decembrie - au cerut comercianților din întreaga țară să iasă din nou în stradă pe 17-18 februarie, zile care marchează sfârșitul perioadei tradiționale de doliu de 40 de zile pentru crimele care au avut loc între 8 și 9 ianuarie.

„Invităm nobilul popor iranian din întreaga țară să mențină simultan, în orașele lor, memoria morților și să continue revolta națională”, a declarat o asociație comercială a lucrătorilor din bazaruri pe canalul său de Telegram. Scopul, se arată în declarație, era „răzbunarea celui mai mare masacru stradal din istoria contemporană”.