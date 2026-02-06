Regimul din Iran capturează nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a capturat două petroliere străine în Golful Persic, într-o acțiune navală coordonată de Garda Revoluționară Islamică (IRGC) care a avut loc joi, 5 februarie 2026, pe fondul tensiunilor regionale și cu puțin înainte de convorbirile diplomatice între oficiali americani și iranieni programate vineri în Oman, potrivit Associated Press.

Incidentul implică aproximativ 1 milion de litri de combustibil considerat contrabandă și reținerea a 15 membri străini ai echipajului, care au fost predați autorităților judiciare iraniene, potrivit relatărilor publicate de agențiile internaționale de presă.

Conform relatării oficiale transmise de televiziunea de stat iraniană și confirmărilor furnizate de agenții de presă externe, Iranul a interceptat două petroliere în imediata apropiere a insulei Farsi din Golful Persic.

Autoritățile iraniene au susținut că navele – deși nu au furnizat informații referitoare la pavilionul sub care navigau sau țările de origine – transportau aproximativ un milion de litri de combustibil considerat contrabandă.

Reprezentanții Gardienilor Revoluției au afirmat că acestea erau parte a unei rețele organizate de contrabandă monitorizate de câteva luni prin supraveghere de intelligence.

Echipajul, format din 15 cetățeni străini, a fost reținut și predat sistemului judiciar din Iran, fără ca naționalitatea acestora să fie făcută publică în mod oficial.

Partea iraniană a anunțat că petrolierele au fost redirecționate către portul Bushehr, situat în sudul țării, pentru procedurile legale ulterioare. Această acțiune marchează un alt episod în seria de confiscări de nave de transport maritim pe care autoritățile iraniene le efectuează în apele Golfului Persic, unele fiind raportate și în lunile precedente ale anului trecut.

Capturarea celor două petroliere survine cu doar o zi înaintea convorbirilor programate între oficiali ai Statelor Unite și ai Iranului în Muscat, capitala Omanului, unde delegații celor două părți urmează să discute pe marginea programului nuclear iranian și a altor subiecte de securitate regională.

Reprezentanți atât ai Washingtonului, cât și ai Teheranului au subliniat importanța menținerii dialogului, în pofida divergențelor. Oficialii americani doresc ca discuțiile să includă teme precum programul de rachete balistice iraniene și influența sa în regiune, în timp ce partea iraniană ar prefera să se concentreze strict pe aspectele nucleare.

Acest schimb de poziții are loc într-un context mai larg de tensiuni militare și economice în Orientul Mijlociu, unde forțele navale ale SUA și aliații lor au fost mobilizate în zonă, iar incidente legate de nave comerciale – inclusiv abordări de către bărci armate sau interceptări – au crescut în frecvență în ultimele săptămâni.

Golful Persic și Strâmtoarea Hormuz rămân rute maritime vitale pentru energia globală, transportând o parte semnificativă din petrolul și produsele petroliere livrate pe piețele internaționale.

Orice perturbare în această regiune poate avea efecte asupra piețelor energetice și asupra securității navigației. Analiza acțiunii Iranului relevă implicații pentru:

securitatea transportului maritim internațional,

interesele economice ale țărilor exportatoare de petrol,

stabilitatea geopolitică în Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește capturarea recentă, autoritățile iraniene au susținut că operațiunea a fost legitimată de suspiciuni de contrabandă, însă detalii suplimentare privind destinația petrolierelor rămân nepublicate.