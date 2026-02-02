Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Apărarea democrației în fața presiunilor externe

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Politicianul a anunțat nominalizarea luni, 2 februarie, subliniind că Maia Sandu se află în prima linie a apărării democrației în Europa, într-un context regional complicat, marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.

„Am nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Într-o perioadă în care democrațiile din Europa de Est și spațiul postsovietic sunt expuse unor presiuni externe constante, rolul Maiei Sandu a fost esențial pentru menținerea integrității instituțiilor și protejarea valorilor democratice”, a scris Arild Hermstad pe pagina sa de Facebook.

Politicianul norvegian a explicat că Republica Moldova se confruntă de mai mulți ani cu tentative sistematice de destabilizare, mai ales în perioadele electorale, iar conducerea de la Chișinău a fost nevoită să gestioneze aceste riscuri într-un climat regional tensionat, afectat de război și insecuritate.

„Republica Moldova a fost supusă unor încercări documentate de influențare a alegerilor, dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare. Aceste incidente nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o strategie mult mai amplă aplicată de Federația Rusă împotriva mai multor state din spațiul postsovietic și din Europa de Est”, a precizat Hermstad.

Deputatul norvegian a accentuat că Rusia poartă un „război hibrid” împotriva mai multor țări din regiune, folosind instrumente sofisticate pentru a submina procesele democratice și stabilitatea regională.

Hermstad a evidențiat că autoritățile de la Chișinău, sub conducerea președintei Maia Sandu, au ales să răspundă prin consolidarea instituțiilor, protejarea regulilor democratice și menținerea transparenței, evitând reacții conflictuale sau autoritare.

„Maia Sandu a răspuns prin mijloace pașnice: consolidarea statului de drept, protejarea alegerilor libere și menținerea unei direcții democratice ferme, chiar și în fața unor presiuni externe constante. Prin abordarea sa, ea demonstrează că leadershipul poate proteja pacea și stabilitatea nu prin forță sau confruntare, ci prin respectarea legii, transparență și respect pentru cetățeni”, a spus Hermstad.

Politicianul a subliniat că orientarea fermă a Republicii Moldova către valorile occidentale și delimitarea de politicile imperiale ale Moscovei contribuie direct la stabilitatea regională și la prevenirea escaladării conflictelor.

„În timp ce alte state pot ceda presiunilor și tentațiilor autoritare, Maia Sandu a ales să fie fermă și responsabilă. Această abordare, bazată pe apărarea democrației și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, reprezintă în sine o formă de construire a păcii în regiune”, a mai afirmat deputatul norvegian.

Arild Hermstad a amintit că Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 a fost câștigat de lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, recunoscută pentru „munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, potrivit anunțului Comitetului Nobel norvegian.

Prin această nominalizare, oficialii internaționali recunosc importanța rolului Maiei Sandu în menținerea unui stat democratic, stabil și integrat în comunitatea valorică europeană, în ciuda presiunilor externe și a contextului regional dificil.

„Apărarea democrației nu este doar un obiectiv intern, ci un act de responsabilitate regională și internațională. Prin această nominalizare, se transmite un semnal clar: liderii care protejează democrația și drepturile fundamentale ale cetățenilor contribuie direct la pacea globală”, a concluzionat Hermstad.