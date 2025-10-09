Social

Evz.ro. Putin a recunoscut că Rusia a doborât avionul. Iarna vine mai devreme în România. Ana Birchall, reacție exclusivă

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru
Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente consemnate, azi, 9 octombrie.

Vladimir Putin a recunoscut că Rusia a doborât avionul azer în decembrie 2024. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a recunoscut, joi, că Moscova este responsabilă pentru doborârea avionului de linie azer din decembrie anul trecut, afirmând că aparatul a fost lovit de apărarea aeriană rusă.

Ana Birchall: Nu l-am văzut în viața mea pe acest domn Aledo!

Ana Birchall: Nu l-am văzut în viața mea pe acest domn Aledo! Frații Muraru de la PNL, bănuiți de manipulare. Exclusiv. Fostul vicepremier Ana Birchall a reacționat într-un mesaj transmis personal pe Whattsap după ce în spațiul media au fost reluate informații provenite dintr-un document apărut pe un site al Departamentului Justiției din SUA.

Acele documente, completate de un fost contractor CIA Roniel Aledo, marcau faptul că Birchall i-ar fi cerut să o ajute să devină agent CIA. Birchall respinge categoric acuzațiile și vorbește despre o campanie de defăimare concertată, orchestrată de persoane pe care le acuză de „minciuni și manipulare”.

Când sunt anunțate ninsori în România

Iarna vine mai devreme în 2025. Ninsorile abundente încep din octombrie. Vremea se va îndrepta în următoarele zile, însă jumătatea lunii octombrie aduce un val de ninsori abundente. Meteorologii de la Accuweather avertizează că România va fi lovită de frig, iar primele ninsori vor cădea în mai multe orașe din zona montană.

Ursula von der Leyen s-a aflat într-una dintre cele mai dificile perioade ale mandatului său la conducerea Comisiei Europene. În fața a două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European și a criticilor tot mai diverse venite din rândul partidelor, guvernelor și organizațiilor civice, președinta a scăpat ca prin urechile acului.

Solicitarea AUR, respinsă. Senatul nu acceptă verificarea stării de sănătate a lui Nicușor Dan. Mircea Abrudean, a respins, joi, cererea senatorului Cristian Vântu (AUR) de a sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a verifica circumstanțele care ar justifica instituirea interimatului în funcția de președinte al României. „Având în vedere normele constituționale și situația de fapt, nu se poate da curs unei astfel de solicitări”, a transmis Președintele Senatului.

Schimbare pentru șoferii din București

Schimbări legate de promovarea serviciilor medicale. Ce practici vor fi interzise din 2026. Începând de anul viitor, medicii din România vor fi obligați să respecte reguli mult mai stricte privind promovarea serviciilor lor. Conform Deciziei nr. 20/2025 a Colegiului Medicilor din România (CMR), acestea urmăresc să aducă mai multă transparență în modul de promovare a serviciilor medicale și să îi protejeze pe pacienți de informațiile false sau înșelătoare.

Șoferii din Capitală ar putea circula pe benzile de autobuz dacă îndeplinesc o singură condiție. Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu propune ca autoturismele care transportă cel puțin patru persoane să poată circula pe benzile speciale destinate transportului public. Proiectul urmărește reducerea aglomerației și încurajarea folosirii în comun a mașinilor.

 

Putin a recunoscut că Rusia a doborât avionul. Iarna vine mai devreme în România. Ana Birchall, reacție exclusivă
