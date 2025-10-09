Solicitarea AUR, respinsă. Senatul nu acceptă verificarea stării de sănătate a lui Nicușor Dan

Mircea Abrudean, a respins, joi, cererea senatorului Cristian Vântu (AUR) de a sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a verifica circumstanțele care ar justifica instituirea interimatului în funcția de președinte al României. „Având în vedere normele constituționale și situația de fapt, nu se poate da curs unei astfel de solicitări”, a transmis Președintele Senatului.

Solicitarea a fost formulată în urma unor episoade recente în care, potrivit parlamentarului AUR, șeful statului Nicușor Dan ar fi avut un comportament confuz la evenimente publice și întâlniri internaționale.

Prin intermediul unui comunicat, Mircea Abrudean a explicat că nu există niciun temei constituțional care să permită declanșarea unui astfel de demers.

„Potrivit prevederilor Constituţiei României, vacanţa funcţiei de Preşedinte intervine numai în caz de demisie, demitere din funcţie, imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor sau deces. În aceste situaţii, interimatul este asigurat, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor”, a precizat președintele Senatului.

El a adăugat că CCR poate fi sesizată doar după constatarea oficială a vacanței funcției, iar o astfel de cerere trebuie susținută de probe clare, în conformitate cu articolul 146 lit. g) din Constituție și cu Legea nr. 47/1992 privind organizarea Curții Constituționale.

„Având în vedere normele constituționale și situația de fapt, nu se poate da curs unei astfel de solicitări”, a conchis Abrudean.

Senatorul Cristian Vântu (AUR) a solicitat ca Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală să transmită date oficiale privind starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, „în limitele permise de lege și cu respectarea confidențialității datelor medicale”.

Parlamentarul a invocat „îngrijorările publice” generate de comportamentul președintelui în ultimele apariții și a cerut ca, în eventualitatea unei incapacități temporare, CCR să analizeze posibilitatea instituirii interimatului. În caz contrar, dacă s-ar confirma o imposibilitate definitivă de exercitare a funcției, senatorul AUR a solicitat constatarea vacanței funcției prezidențiale, în baza articolului 97 din Constituție.

Cristian Vântu a făcut referire la două momente recente care au devenit virale în spațiul public.

Primul incident s-a petrecut la Timișoara, la sfârșitul lunii septembrie, în timpul unei ceremonii comemorative desfășurate în Piața Victoriei. Potrivit presei locale, președintele ar fi părut dezorientat în timpul intonării imnului național, retrăgându-se pentru scurt timp din zona protocolară, fiind readus pe poziție de un oficial din stafful său.

Al doilea episod a avut loc pe 2 octombrie 2025, la Copenhaga, în cadrul ceremoniei oficiale de primire a liderilor europeni la Palatul Regal Amalienborg, în prezența regelui Frederik al X-lea și a reginei Maria a Danemarcei. Presa internațională a relatat că Nicușor Dan ar fi avut o nouă „stângăcie protocolară” în fața unor lideri europeni, printre care și Emmanuel Macron, președintele Franței.

Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, alimentând speculațiile și dezbaterile legate de starea de sănătate și capacitatea de concentrare a președintelui României.

Cu toate acestea, Senatul a închis oficial subiectul, considerând că nu există motive legale sau constituționale care să justifice demararea unei proceduri de verificare medicală sau instituirea interimatului la conducerea statului.