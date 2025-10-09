Schimbări legate de promovarea serviciilor medicale. Ce practici vor fi interzise din 2026

Începând de anul viitor, medicii din România vor fi obligați să respecte reguli mult mai stricte privind promovarea serviciilor lor. Conform Deciziei nr. 20/2025 a Colegiului Medicilor din România (CMR), acestea urmăresc să aducă mai multă transparență în modul de promovare a serviciilor medicale și să îi protejeze pe pacienți de informațiile false sau înșelătoare.

În acord cu noile reglementări, publicitatea serviciilor medicale va fi permisă doar dacă respectă principiile veridicității, eticii și transparenței. Este interzisă orice formă de comunicare care ar putea induce în eroare pacienții sau care ar transforma actul medical într-un produs comercial.

Astfel, cabinetele și clinicile pot furniza doar informații reale, legate de activitatea medicală desfășurată, competențele profesionale recunoscute în România și dotările tehnice ale unității. Reclamele trebuie să fie clare, decente și obiective, fără formulări ambigue ori exagerate.

„Publicitatea activităților și serviciilor medicale trebuie să corespundă realității, să nu conțină informații false ori care ar putea induce publicul în eroare sau care ar putea afecta imaginea medicului, a profesiei ori reputația colegilor”, se arată în document.

Totodată, orice material publicitar trebuie să respecte principiul „medicinii bazate pe dovezi științifice” și să excludă mesajele de tip conspiraționist sau nefundamentate medical.

Noul cadru legal interzice promisiunea unor rezultate garantate sau nerealiste, precum și afirmațiile potrivit cărora un tratament ar vindeca diverse boli. Publicitatea nu va putea conține comparații între medici, expresii denigratoare, superlative sau formulări care ar putea afecta imaginea profesiei medicale ori reputația altor colegi.

De asemenea, medicii nu mai pot fi asociați cu reduceri, oferte sau avantaje financiare. Numele și funcția unui medic pot fi utilizate doar în scop profesional, pentru informarea corectă a pacienților, nu pentru promovarea comercială a unei clinici.

„Unitatea medicală nu va asocia imaginea medicului cu oferirea de facilități financiare, reduceri de prețuri sau alte avantaje materiale. Unitatea medicală nu va utiliza numele, funcția și declarațiile medicului în domeniul publicității, cu excepția publicității activității profesionale și de informare a populației”, se mai arată în document.

Documentul stabilește că medicii și pacienții nu pot fi obligați să participe la acțiuni sau materiale publicitare. Orice implicare trebuie să fie voluntară și asumată. De asemenea, folosirea imaginii, vocii sau a datelor personale ale pacienților în scopuri promoționale este posibilă doar dacă există un acord scris și explicit din partea acestora.

Noua decizie clasifică mijloacele de promovare în două categorii: obligatorii și opționale. În categoria celor obligatorii intră firma amplasată la sediul unității și corespondența profesională.

Printre mijloacele opționale se numără paginile web și rețelele de socializare, însă acestea pot fi folosite doar pentru scopuri informative, nu comerciale.

Publicitatea stradală va fi supusă unor restricții. Aceasta va putea fi amplasată numai în imediata apropiere a unității medicale, pe o distanță de cel mult 500 de metri de clinică. În plus, materialele afișate nu vor putea conține elemente care să inducă în eroare publicul sau să atragă pacienții prin oferte promoționale, reduceri sau avantaje financiare.

Conform deciziei, niciun material publicitar nu va putea folosi imagini, înregistrări audio sau video, sau orice informații referitoare la starea de sănătate a pacienților aflați sub tratament, fără a avea în prealabil consimțământul clar, scris și informat al acestora.

Responsabilitatea pentru aplicarea deciziei revine Colegiului Medicilor teritorial. Instituția va putea solicita modificarea sau retragerea materialelor publicitare neconforme, online sau offline, în termen de 30 de zile de la sesizare.

În caz de nerespectare, medicii pot fi sancționați disciplinar, iar pentru unitățile medicale cu personalitate juridică se pot sesiza autoritățile competente.

Decizia vine după un precedent stabilit de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, care, din iulie 2025, a introdus reguli similare pentru cabinetele dentare. Și în acest caz sunt interzise comparațiile superlative, garanțiile de succes și ofertele agresive.

Stomatologii nu pot promite rezultate absolute, responsabilitatea lor fiind una de prudență și diligență profesională, nu de garantare a unui rezultat final.