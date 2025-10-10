International

Netanyahu, nemulțumit de decizia Comitetului Nobel: Faptele vorbesc de la sine

Benjamin Netanyahu. Sursă foto: gov.il
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat nemulțumirea pe contul său oficial de X (fostul Twitter) față de decizia Comitetului Nobel de a oferi Premiul pentru Pace altei persoane în locul președintelui american Donald Trump. „Faptele vorbesc de la sine”, a transmis Netanyahu într-un mesaj publicat în limba engleză.

Netanyahu, nemulțumit de decizia Comitetului Nobel

Pe platforma X, Benjamin Netanyahu a comentat ironic decizia Comitetului Nobel: „Comitetul Nobel vorbește despre pace”, în timp ce „președintele @realDonaldTrump face ca acest lucru să se întâmple”. El a adăugat: „Faptele vorbesc de la sine. Președintele #Trump îl merită.”

Cu o zi în urmă, la scurt timp după anunțarea oficială a câștigătorului Premiului Nobel pentru Pace, Netanyahu a publicat o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Donald Trump primind distincția.

Netanyahu îl dorea pe Trump câștigător

Mesajul care însoțea imaginea distribuită de Benjamin Netanyahu spunea: „Dați-i [lui Donald Trump] Premiul Nobel pentru Pace – îl merită.”

Distincția a fost însă oferită liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în semn de recunoaștere pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului din Venezuela și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Cine a mai fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Premiul Nobel pentru Pace din 2025 i-a fost acordat Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, potrivit agențiilor internaționale de presă. În pofida numeroaselor presiuni, Donald Trump nu s-a regăsit printre laureați.

Printre nominalizații de anul acesta s-au numărat instituții precum Curtea Penală Internațională, Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA) și comisarul său general, Philippe Lazzarini.

Premiul Nobel pentru Pace este atribuit de un comitet alcătuit din cinci membri desemnați pentru un mandat de șase ani de către Parlamentul Norvegiei (Stortinget). Este, de asemenea, singurul premiu Nobel decernat la Oslo, celelalte fiind oferite la Stockholm.

 

