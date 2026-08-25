OnlyFans continuă să genereze venituri impresionante, iar cele mai recente date financiare ale companiei arată cât de profitabil a devenit modelul de business construit în jurul platformei de conținut pe bază de abonament. Fenix International Ltd, compania britanică ce deține OnlyFans, a raportat un profit înainte de impozitare de 714 milioane de dolari pentru anul financiar încheiat la 30 noiembrie 2025. Rezultatul reprezintă o creștere de aproximativ 5% față de anul precedent, arată Financial Times.

În aceeași perioadă, compania a distribuit dividende în valoare de 535 de milioane de dolari. Alte plăți către acționari, în valoare totală de 174 de milioane de dolari, au fost efectuate între 30 noiembrie 2025 și 26 martie 2026.

O parte importantă din banii distribuiți de companie a ajuns la Leonid Radvinsky, omul de afaceri care a cumpărat OnlyFans în 2018 și a transformat platforma într-unul dintre cele mai cunoscute servicii online pentru adulți.

Radvinsky a murit la 23 martie 2026, la vârsta de 43 de ani, după ce s-a îmbolnăvit de cancer.

După moartea sa, compania a ajuns în proprietatea văduvei sale, Yekaterina „Katie” Chudnovsky.

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale rezultatelor financiare este numărul redus de angajați ai companiei.

OnlyFans funcționează cu doar 47 de angajați, deși platforma are milioane de utilizatori și generează anual profituri de sute de milioane de dolari.

Diferența devine și mai evidentă prin comparație cu marile companii tradiționale. Marks & Spencer, unul dintre cei mai cunoscuți retaileri britanici, are peste 65.000 de angajați și a raportat anul trecut un profit de aproximativ 671 de milioane de lire sterline.

Structura platformei explică în mare parte cum poate fi administrată o asemenea afacere cu o echipă atât de restrânsă.

OnlyFans nu produce cea mai mare parte a conținutului disponibil pe platformă. Compania pune la dispoziție infrastructura prin care creatorii își pot monetiza direct comunitățile și pot încasa bani de la abonați.

Platforma reține 20% din sumele plătite de utilizatori, în timp ce creatorii primesc restul de 80%.

În 2025, OnlyFans avea aproximativ 132 de milioane de abonați plătitori și 2,5 milioane de creatori activi.

OnlyFans a cunoscut o creștere puternică în perioada pandemiei de COVID-19. Restricțiile și schimbarea obiceiurilor de consum au determinat mai mulți creatori să caute metode prin care să își transforme audiențele online în surse directe de venit.

Platforma permite utilizatorilor să ofere abonamente, transmisiuni live și mesaje directe, dar și fotografii sau videoclipuri personalizate contra cost.

Deși pe OnlyFans există și materiale despre fitness, gătit și alte domenii, serviciul a devenit cunoscut în special pentru conținutul destinat adulților.

Succesul financiar al platformei l-a transformat pe Radvinsky într-un miliardar inclus de Forbes, averea sa fiind construită în mare parte în urma dezvoltării OnlyFans.

Compania susține că, de la lansarea platformei în urmă cu aproximativ un deceniu, creatorii au primit peste 30 de miliarde de dolari.

„OnlyFans oferă oportunități reale oamenilor reali prin crearea unui spațiu sigur și reglementat, unde oamenii își pot monetiza conținutul cu ajutorul unei baze globale de fani”, a declarat Keily Blair, directorul executiv al companiei.

Creșterea OnlyFans a adus și controverse, în special în ceea ce privește conținutul pentru adulți și mecanismele prin care platforma verifică vârsta utilizatorilor.

În 2024, autoritățile britanice au analizat dacă persoane cu vârsta sub 18 ani puteau ajunge la materiale pornografice disponibile pe platformă.

Investigația a fost ulterior închisă, însă Ofcom a amendat compania cu aproximativ 1,05 milioane de lire sterline pentru furnizarea unor informații inexacte referitoare la măsurile de verificare a vârstei utilizatorilor.

În jurul platformei au apărut și acuzații referitoare la exploatarea, constrângerea și violența îndreptate împotriva unor creatori, teme prezentate inclusiv într-un documentar recent.

Reprezentanții OnlyFans resping imaginea unei platforme care ar promite îmbogățirea rapidă și susțin că serviciul oferă creatorilor un spațiu reglementat în care își pot transforma conținutul în venituri.

Compania afirmă, de asemenea, că a avut un impact important asupra economiei britanice. Potrivit OnlyFans, compania a plătit peste 600 de milioane de lire sterline sub formă de impozit pe profit începând din 2016.

Cifrele financiare conturează astfel dimensiunea neobișnuită a afacerii: sute de milioane de dolari profit într-un singur an, peste 30 de miliarde de dolari ajunși la creatori de la lansarea platformei și peste 100 de milioane de abonați, în timp ce compania care administrează serviciul are mai puțin de 50 de angajați.