Record pe OnlyFans. Cine este cel mai bine plătit model

Platforma OnlyFans a fost creată în 2016 de Tim Stokely ca un spațiu pentru ca artiștii să monetizeze direct conținutul lor. Inițial, OnlyFans a fost utilizată de influenceri și muzicieni, iar conținutul explicit a fost permis abia în 2017.

Primii utilizatori ai platformei nu erau neapărat modele de conținut pentru adulți. Cu toate acestea, începând cu 2017, platforma a început să atragă din ce în ce mai mulți creatori de conținut pentru adulți, iar unii dintre aceștia au devenit foarte populari și au câștigat sume considerabile.

Bella Thorne a făcut senzație în august 2020, când a stabilit un record pe platforma OnlyFans, câștigând 1 milion de dolari în primele 24 de ore de la crearea contului său. În doar o săptămână, veniturile sale au atins 2 milioane de dolari, atrăgând atenția asupra potențialului financiar al platformei.

Această mișcare a fost o surpriză, având în vedere că Thorne era cunoscută pentru cariera sa în actorie și muzică, nu pentru conținutul pentru adulți. Ea a explicat ulterior că a ales să se alăture OnlyFans pentru a înțelege mai bine industria și pentru a realiza un proiect cinematografic.

Cu toate acestea, succesul său pe platformă a generat controverse. Mulți creatori de conținut au acuzat-o că a folosit platforma în scopuri financiare, fără a contribui la comunitatea sa. De asemenea, promisiunea de a oferi imagini nud a fost considerată înșelătoare, deoarece conținutul postat era în mare parte în lenjerie.

În urma acestei controverse, platforma a implementat noi politici care limitau câștigurile și timpii de plată pentru creatori, măsuri care au fost percepute ca o reacție la comportamentul lui Thorne. În ciuda criticilor, Thorne a continuat să fie activă pe platformă, câștigând aproximativ 11 milioane de dolari pe lună în 2024, conform estimărilor.

Nu doar Bella Thorne a avut un succes formidabil pe plaforma pentru aduți. Danielle Bregoli, cunoscută sub numele de scenă Bhad Bhabie, a transformat faima sa virală într-o sursă de venit considerabilă. La doar 21 de ani, câștigurile sale de pe OnlyFans sunt estimate la 59 de milioane de dolari, datorită unui conținut exclusiv și unei baze de fani loiali.

Rapperița australiană Iggy Azalea a început să posteze pe plaftorma pentru adulți în 2023 și a avut un succes rapid. Cu câștiguri lunare de aproximativ 9,2 milioane de dolari, veniturile sale totale de pe platformă au ajuns la 48 de milioane de dolari, datorită conținutului exclusiv și interacțiunii cu fanii.