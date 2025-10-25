Monden

Record pe OnlyFans. Cine este cel mai bine plătit model

Comentează știrea
Record pe OnlyFans. Cine este cel mai bine plătit modelOnlyFans. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Platforma OnlyFans a fost creată în 2016 de Tim Stokely ca un spațiu pentru ca artiștii să monetizeze direct conținutul lor. Inițial, OnlyFans a fost utilizată de influenceri și muzicieni, iar conținutul explicit a fost permis abia în 2017.

Record pe OnlyFans

Primii utilizatori ai platformei nu erau neapărat modele de conținut pentru adulți. Cu toate acestea, începând cu 2017, platforma a început să atragă din ce în ce mai mulți creatori de conținut pentru adulți, iar unii dintre aceștia au devenit foarte populari și au câștigat sume considerabile.

Bella Thorne

Bella Thorne. Sursa foto Instagram

Bella Thorne a făcut senzație în august 2020, când a stabilit un record pe platforma OnlyFans, câștigând 1 milion de dolari în primele 24 de ore de la crearea contului său. În doar o săptămână, veniturile sale au atins 2 milioane de dolari, atrăgând atenția asupra potențialului financiar al platformei.

Această mișcare a fost o surpriză, având în vedere că Thorne era cunoscută pentru cariera sa în actorie și muzică, nu pentru conținutul pentru adulți. Ea a explicat ulterior că a ales să se alăture OnlyFans pentru a înțelege mai bine industria și pentru a realiza un proiect cinematografic.

Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători

Succesul său a generat controverse

Cu toate acestea, succesul său pe platformă a generat controverse. Mulți creatori de conținut au acuzat-o că a folosit platforma în scopuri financiare, fără a contribui la comunitatea sa. De asemenea, promisiunea de a oferi imagini nud a fost considerată înșelătoare, deoarece conținutul postat era în mare parte în lenjerie.

Bhad Bhabie

Bhad Bhabie. Sursa foto Captură video

În urma acestei controverse, platforma a implementat noi politici care limitau câștigurile și timpii de plată pentru creatori, măsuri care au fost percepute ca o reacție la comportamentul lui Thorne. În ciuda criticilor, Thorne a continuat să fie activă pe platformă, câștigând aproximativ 11 milioane de dolari pe lună în 2024, conform estimărilor.

Alte modele care câștigă o avere pe OnlyFans

Nu doar Bella Thorne a avut un succes formidabil pe plaforma pentru aduți. Danielle Bregoli, cunoscută sub numele de scenă Bhad Bhabie, a transformat faima sa virală într-o sursă de venit considerabilă. La doar 21 de ani, câștigurile sale de pe OnlyFans sunt estimate la 59 de milioane de dolari, datorită unui conținut exclusiv și unei baze de fani loiali.

Rapperița australiană Iggy Azalea a început să posteze pe plaftorma pentru adulți în 2023 și a avut un succes rapid. Cu câștiguri lunare de aproximativ 9,2 milioane de dolari, veniturile sale totale de pe platformă au ajuns la 48 de milioane de dolari, datorită conținutului exclusiv și interacțiunii cu fanii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:10 - Cum a ajuns Anastasia Soare milionară. A construit un imperiu de un miliard de dolari
09:03 - Nicușor Dan pregătește un raport despre serviciile secrete și implicarea lor în alegeri
08:55 - Rețeta de clătite grecești, pas cu pas. Ingredientele de care ai nevoie
08:47 - Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Ex...
08:39 - Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski
08:30 - Ziua Armatei României 2025. Ceremonii și evenimente organizate în toată țara

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale