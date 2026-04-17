Nissan își redefinește viitorul industrial și pregătește noi modele, inclusiv relansarea Infiniti

Nissan a pregătit o strategie industrială amplă, cu reducerea gamei, lansări de modele noi și revenirea Infiniti, pe fondul unui plan major de restructurare globală, relatează largus.fr.

Constructorul japonez Nissan a prezentat o nouă direcție strategică pe termen lung, într-un moment în care compania continuă un amplu proces de restructurare. Planul, denumit „mobilitate inteligentă pentru viața de zi cu zi”, marchează o etapă care depășește programul Re:Nissan și trasează liniile principale de dezvoltare pentru anii următori.

„A venit momentul să prezentăm viziunea pe termen lung a Nissan, care depășește planul Re:Nissan și trasează o direcție clară pentru viitor. Această viziune definește direcția în care se îndreaptă Nissan, cu experiența clientului ca prioritate absolută. Prin dezvoltarea mobilității inteligente, vom oferi produse și tehnologii mai sigure, mai intuitive și mai accesibile, oferind o experiență excepțională și una globală mai bogată”, a declarat Ivan Espinosa, CEO-ul constructorului japonez.

Noua strategie pune accent pe integrarea tehnologiilor de inteligență artificială, dezvoltarea mobilității electrificate și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, în paralel cu o reorganizare a modului de producție.

Unul dintre obiectivele principale ale Nissan este simplificarea portofoliului de modele. Numărul total va fi redus de la 56 la 45, fiind eliminate vehiculele considerate mai puțin performante comercial.

În același timp, producătorul își reconfigurează modelul industrial prin utilizarea unor arhitecturi comune și a unor platforme software și mecanice standardizate. Această abordare are rolul de a reduce costurile și de a accelera dezvoltarea și lansarea noilor modele pe piață.

Compania vizează, de asemenea, diversificarea opțiunilor de motorizare pentru fiecare model, pentru a răspunde mai bine cerințelor diferitelor piețe.

În cadrul prezentării strategiei, Nissan a anunțat patru vehicule noi, destinate unor regiuni diferite. Printre acestea se numără X-Trail e-Power, o versiune hibridă pentru care comenzile se deschid în această lună, precum și o variantă complet electrică a modelului Juke, programată pentru lansare în primăvara anului 2027.

Gama este completată de modelul Xterra, destinat pieței din Statele Unite, și de Skyline, rezervat Japoniei.

În paralel cu reorganizarea Nissan, marca premium Infiniti este readusă în centrul strategiei. Planurile includ actualizări pentru modelele existente, dar și lansarea unor vehicule complet noi.

Primul dintre acestea este SUV-ul QX65, așteptat în primăvară. Ulterior, gama va fi extinsă cu încă patru modele, printre care un SUV hibrid de dimensiuni medii, o berlină V6 de înaltă performanță și două SUV-uri hibride construite pe șasiu separat.

Anunțul strategiei vine pe fondul unei scăderi a vânzărilor globale. Nissan a raportat un recul de 4,4%, ajungând la 3,2 milioane de unități livrate la nivel mondial. În Europa, livrările au coborât la 291.920 de unități, în scădere cu 4,8% în exercițiul financiar 2025.

Planul Re:Nissan rămâne în desfășurare și include măsuri ample de reducere a costurilor. Acestea presupun eliminarea a 20.000 de locuri de muncă și închiderea a 17 unități de producție, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și utilizarea capacităților industriale.

Constructorul japonez își orientează eforturile către piețele considerate prioritare: Japonia, Statele Unite și China, dar și Mexicul și Orientul Mijlociu. Europa, India și Africa rămân în plan, însă cu o importanță relativ mai redusă.

„Pe măsură ce ne continuăm redresarea, este esențial ca Nissan să își demonstreze angajamentul ferm față de clienți, valorificând oportunitățile oferite de tehnologiile de inteligență artificială, dezvoltând electrificarea și integrând inovația în vehiculele noastre pentru a asigura o creștere sustenabilă a pieței”, a mai spus Ivan Espinosa.

Compania urmează să prezinte progresele programului Re:Nissan odată cu publicarea rezultatelor financiare anuale din luna mai.