Nissan, sub lupa autorităților. Plățile către furnizori verificate

Autoritățile franceze au demarat o anchetă asupra Nissan Europe, solicitând companiei să transmită detalii financiare extinse pentru anul trecut, pentru a verifica dacă plățile către furnizori au fost efectuate la timp.

Guvernul francez intenționează să inspecteze luna viitoare sediul regional al automakerului japonez din apropierea Parisului, ca parte a unui efort mai amplu de supraveghere a respectării termenelor de plată în cadrul companiilor.

Potrivit unui document consultat de Reuters, această măsură survine în contextul planului global de redresare al Nissan, menit să reducă costurile și să readucă compania pe creștere.

Autoritățile franceze au transmis un apel oficial către Nissan Europe, solicitând în mod explicit raportarea tuturor tranzacțiilor și plăților către furnizori pentru anul precedent.

„Această revizuire face parte din efortul nostru de a asigura plata la timp a tuturor furnizorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei, citat și tradus în limba română.

Conform legislației franceze, companiile trebuie să efectueze plățile către furnizori în maximum 60 de zile de la emiterea facturii, sub sancțiunea unor amenzi ce pot ajunge până la 2,36 milioane de euro.

În acest context, Nissan se află sub o atenție sporită, iar eventualele nereguli ar putea atrage penalități financiare semnificative.

Oficialii guvernamentali vor inspecta documentele contabile și fluxurile de plată direct la sediul regional al companiei, ceea ce indică seriozitatea controlului.

Ancheta survine într-un moment delicat pentru Nissan, care a raportat recent o pierdere operațională de 535 milioane de dolari în trimestrul aprilie-iunie, prima astfel de pierdere în patru ani.

Compania japoneză se află în plin proces de redresare globală, cu un plan de reducere a costurilor de 3,4 miliarde de dolari și obiectivul de a reveni pe creștere.

Reprezentanții Nissan au subliniat că nu există acuzații de nereguli până în prezent, însă cooperează cu autoritățile și pregătesc documentația solicitată.

Experții financiari atrag atenția că, deși scopul este verificarea legalității plăților, rezultatele anchetei ar putea influența imaginea companiei și încrederea partenerilor comerciali.

„Este esențial pentru orice companie să demonstreze transparență și respect față de furnizori, mai ales într-o perioadă de reorganizare financiară”, a explicat un analist european.

Verificarea plăților către furnizori nu are doar un impact juridic, ci și unul economic și reputațional.

Respectarea termenelor de plată poate stimula încrederea partenerilor de afaceri și poate preveni tensiuni în lanțurile de aprovizionare, esențiale pentru un producător global precum Nissan.

În plus, succesul sau eșecul controalelor franceze va influența modul în care autoritățile europene vor monitoriza alte companii internaționale pe piață.

Într-un moment în care Nissan încearcă să își stabilizeze operațiunile și să recâștige profitabilitatea, rezultatele anchetei vor fi privite cu atenție de investitori, parteneri și autorități.