Lovitură financiară pentru Ilan Șor. Fiscul aplică interdicții pe companii și fundații afiliate

Republica Moldova. Fugarul Ilan Șor primește o nouă lovitură din partea autorităților de la Chișinău. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat aplicarea unor restricții severe asupra mai multor companii și organizații non-guvernamentale afiliate politicianului condamnat pentru fraude bancare. Documentele au fost semnate de directoarea SFS, Olga Golban, și au fost făcute publice în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Printre entitățile comerciale asupra cărora s-au aplicat interdicții se regăsesc „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI” și „DFM”. În același timp, printre organizațiile obștești sancționate se numără „Pentru Orhei”, „Proiecte sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale” și fundația „Miron Șor”. Fundație folosită de-a lungul timpului pentru diverse campanii sociale și electorale.

Potrivit autorităților, măsura are la bază un ordin al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), prin care aceste entități au fost incluse în „lista persoanelor juridice controlate de cetățeanul Ilan Șor”. Acesta fiind aflat sub sancțiuni conform deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

Astfel, companiile și organizațiile respective nu mai pot efectua o serie de operațiuni financiare și comerciale. Aacordarea sau restituirea de împrumuturi, efectuarea tranzacțiilor de numerar, dar și vânzarea sau transferul de bunuri mobile și imobile. Inclusiv active corporale și necorporale înregistrate în registrele de publicitate. Autoritățile fiscale precizează că aceste decizii pot fi contestate în termen de 30 de zile.

Ilan Șor se află de anul trecut în Rusia. Chișinăul a cerut să-l extrădeze, solicitare la care Moscova nu a răspuns. Ilan Șor este dat în căutare internațională din 2019, de când a fugit din țară. În 2023 el a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene.

Această măsură vine la scurt timp după ce lidera Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a rămas cu conturile blocate. De asemenea în baza unei decizii similare a SFS. Decizia a apărut în contextul sancțiunilor internaționale, după ce Canada a plasat-o pe lista neagră pentru presupuse „activități maligne de interferență” în Republica Moldova.

Totodată, restricții similare au fost aplicate recent și propagandiștilor pro-ruși din Republica Moldova, Veaceslav Velico și Dumitru Buimistru, asupra cărora Fiscul a blocat mai multe conturi bancare.