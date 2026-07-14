Un câine de talie mare, purtând căști de protecție auditivă, a atras atenția spectatorilor la meciul dintre Argentina și Capul Verde de la Cupa Mondială 2026, potrivit Daily Express.

Animalul a fost surprins de camere într-o lojă a stadionului, iar imaginile au provocat rapid reacții pe rețelele sociale.

Momentul a avut loc la Hard Rock Stadium, în timpul partidei disputate între Argentina și Capul Verde. Misterul a fost însă lămurit rapid: „spectatorul” neobișnuit era Brodie, un Goldendoodle devenit celebru pe internet, care a venit la meci alături de proprietarul său, Cliff Brush Jr.

Imaginile cu Brodie au atras atenția mai ales datorită căștilor speciale pe care câinele le purta pentru a-și proteja auzul de zgomotul puternic din stadion.

Așezat pe scaun în loja stadionului, câinele a apărut inclusiv pe ecranul uriaș al arenei. Pentru o parte dintre telespectatori, apariția sa a fost greu de identificat inițial, mai ales din cauza dimensiunilor impresionante și a căștilor purtate.

Reacțiile au apărut rapid pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au remarcat măsura de protecție luată de proprietarul animalului într-un stadion cu zeci de mii de suporteri.

„Un stăpân responsabil. Și-a echipat câinele cu protecție auditivă pentru meci”, a scris unul dintre utilizatorii citați de presa internațională.

Alți spectatori s-au declarat surprinși de simpla prezență a unui câine într-o zonă VIP a stadionului.

Brodie nu este însă un animal necunoscut publicului. Goldendoodle-ul este una dintre cele mai cunoscute vedete canine de pe rețelele sociale.

Alături de Cliff Brush Jr., Brodie a strâns milioane de urmăritori pe TikTok, Instagram și YouTube. Potrivit presei americane și britanice, cei doi au o comunitate cumulată de peste 18 milioane de urmăritori pe platformele sociale.

Cliff Brush Jr. a renunțat la cariera sa în contabilitate și consultanță pentru a deveni creator de conținut cu normă întreagă. În prezent, călătorește alături de Brodie și publică imagini din locurile și evenimentele la care participă.

Câinele a mai fost prezent la meciuri din NHL, la partide ale echipei Miami Heat și la evenimente de Formula 1.

La precedentele sale apariții în arene sportive, Brodie a purtat, de asemenea, protecție pentru urechi.

În timpul unui meci de hochei al Florida Panthers, câinele a fost văzut cu căști antifonice și un tricou personalizat cu numărul 1. Imaginile cu spectatorii care îl salutau și îl mângâiau după golurile echipei au devenit virale.

Prezența sa la Cupa Mondială 2026 a produs un efect similar. Brodie și proprietarul său au apărut pe ecranul stadionului, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe platformele sociale.

Apariția lui Brodie a devenit una dintre imaginile neobișnuite ale meciului Argentina – Capul Verde. În timp ce atenția sportivă era concentrată asupra partidei, câinele cu căști de protecție auditivă a reușit să atragă privirile spectatorilor și ale telespectatorilor.

Identitatea sa și popularitatea uriașă de pe rețelele sociale au explicat ulterior prezența într-o lojă a stadionului. Pentru Brodie, Cupa Mondială este doar cel mai recent mare eveniment sportiv bifat alături de proprietarul său.