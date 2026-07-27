Blocarea aprovizionării cu țiței produce efecte majore asupra României și Europei, consideră fostul președinte Traian Băsescu, care acuză Ucraina că provoacă „daune uriașe” prin întreruperea acestui flux. Fostul președinte susține că România a sprijinit constant Ucraina de la începutul războiului, însă acum este afectată de problemele generate în aprovizionarea cu petrol. m

Traian Băsescu a susținut că actuala criză trebuie analizată pornind de la rolul conductei Caspian Pipeline Consortium, care transportă țiței din Kazahstan până la terminalul din Novorossiisk.

„Deci Caspian Pipeline Consortium este conducta de 1.500 de km, care leagă Tengiz, cel mai mare depozit de țiței din lume, de Novorossiisk, 1.510 km”, a transmis el.

Fostul președinte a explicat că zăcământul de la Tengiz este administrat în principal de companii americane și a subliniat că întreruperea transportului afectează un proiect cu participații internaționale importante.

„Dar acest traseu este închis și aș vrea să înțelegem în ce context discutăm. În situația în care zăcământul de la Tengiz este deținut în proporție de 50% de Chevron, plus 25% Exxon, iar cazacii au 20% și Lukoil mai are 5%. Deci zăcământul este gestionat de americani, iar Chevronul este 15% în conducta de transport de la Tengiz la Novorossiisk”, a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu susține că blocarea aprovizionării cu țiței afectează atât România, cât și alte state europene.

„Discutăm de Ucraina, căreia noi îi dăm pâinea de la gură, cum s-ar spune, să-i ajutăm în război și ei ne produc daune uriașe prin blocarea aproviziunii cuțiței, nu numai a României, dar a Europei. Pentru că Novorossiisk este terminalul care furnizează țiței de Kazahstan pentru Europa, sigur și rusesc. Există o parte din electorat care spune că ar trebui să nu-i ajutăm atât pe ucraineni”, a mai spus fostul președinte.

Acesta a amintit și alte forme de sprijin acordate de România.

„Încărcam pe vapoare cerealele lor și nu cele românești. I-am ajutat enorm tot timpul, cu ce am putut noi, la dimensiunile noastre”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului consideră că România poate continua să importe țiței din Kazahstan și pe alte trasee, însă avertizează că acestea sunt mai dificile și presupun costuri suplimentare.

„Avem alternative cu țiței de Kazahstan. Dar problema este că trebuie discutat”, consideră fostul președinte.

Traian Băsescu a explicat că una dintre variante presupune transportul petrolului prin Azerbaidjan și Turcia, înainte ca acesta să ajungă în Marea Mediterană și apoi spre România.

„O altă variantă, dar care e mai peste mână, este tot așa cu țiței din Kazahstan care vine la Baku, de la Baku pleacă în Azerbaijan și din Azerbaijan în Turcia pe conductă. Dar asta înseamnă că am merge să încărcăm în Mediterană și să intrăm prin strâmbările turcești. Ceea ce ridică probleme datorită aglomerației, a costurilor și așa mai departe”, a explicat Traian Băsescu.