Bolojan vrea să reducă acciza la combustibil: Ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari

O decizie a coaliției vizează reducerea accizei la combustibil în perioada următoare, măsura urmând să fie aplicată mai întâi la motorină, unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin”, a spus șeful Executivului.

Premierul a explicat că motorina va fi prima vizată deoarece peste 70% din consumul de combustibil din România este reprezentat de acest tip de carburant.

„În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari şi peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorină. Acţionând în etapă pe această zonă, e un impact la 2 sau 3 dintre cei care folosesc maşinile în România”, a adăugat Bolojan.

Premierul a explicat că reducerea accizei a fost aleasă ca soluție pentru a diminua prețurile la combustibil fără a încălca regulile europene, evitând astfel declanșarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, în condițiile în care o intervenție asupra TVA ar fi fost mult mai restrictivă, mai ales pe fondul deficitului bugetar ridicat al României.

„Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, sau taxa pe valoare adăugată sau acciza, aici analizând plusurile şi minusurile pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia… am luat decizia asta, să intervenim pe componenta de acciză”, a spus Bolojan la Digi24.

El a subliniat că măsura trebuie să fie sustenabilă și acoperită din bugetul de stat.

„Această intervenţie pe care o facem trebuie să fie sustenabilă şi să fie acoperită de resurse de la bugetul de stat”, a declarat premierul, adăugând că Ministerul Finanțelor realizează simulările necesare pentru a calcula impactul asupra prețului și costul total al reducerii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nivelul exact al reducerii accizei va fi anunțat în zilele următoare.

„În zilele următoare vom anunţa exact care va fi această reducere. Banii practic nu vor mai fi încasaţi la bugetul de stat şi trebuie să discutăm foarte deschis, acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva”, a mai mai spsu Ilie Bolojan.

Piața carburanților din România a înregistrat noi scumpiri la finalul lunii martie 2026. Luni, 30 martie, prețul motorinei premium a trecut de 11 lei pe litru în mai multe orașe, în timp ce benzina a rămas relativ stabilă. Diferențele regionale se mențin, iar costurile pentru șoferi continuă să crească, pe fondul presiunilor din piața internațională.