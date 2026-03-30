Motorina se ieftinește pentru prima dată după criza din Orientul Mijlociu, dar benzina continuă să se scumpească

Republica Moldova. După aproape o lună de scumpiri continue, alimentate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, piața carburanților din Republica Moldova înregistrează scădere de prețuri. Astfel, motorina se ieftinește ușor, în timp ce benzina își menține trendul ascendent.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pentru ziua de 31 martie, prețul maxim pentru motorină va fi de 31,93 lei per litru, cu 17 bani mai puțin față de nivelul aplicat în weekendul precedent.

În schimb, benzina va continua să se scumpească, ajungând la 29,66 lei per litru, în creștere cu 13 bani.

În pofida acestei ușoare ieftiniri, evoluția din ultimele săptămâni rămâne una accentuat negativă pentru consumatori. Din 28 februarie până în prezent, motorina s-a scumpit cumulativ cu 11,21 lei per litru, iar benzina cu 5,73 lei.

Aceste majorări au avut impact direct asupra costurilor de transport și producție, cu efecte în lanț asupra prețurilor din economie.

Datele Ministerului Energiei arată că, în perioada 27–29 martie, au fost importate peste 3.300 de tone de motorină și aproape 24.000 de tone de benzină.

Stocurile existente acoperă aproximativ 16 zile de consum pentru benzină, 13,4 zile pentru gaze petroliere lichefiate și doar 6 zile pentru motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai mare a prețului la acest produs.

Autoritățile mențin restricțiile privind comercializarea carburanților în recipiente mobile, limitând vânzarea la maximum 20 de litri per persoană. Totodată, stațiile de alimentare nu au dreptul să refuze alimentarea vehiculelor.

În paralel, Guvernul a modificat formula de calcul a prețurilor, astfel încât ANRE să utilizeze media cotațiilor internaționale pentru ultimele 7 zile, și nu pentru 14, în încercarea de a reflecta mai rapid fluctuațiile pieței.

Evoluțiile de pe piața locală sunt direct influențate de situația internațională. Conflictul militar izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026 între Israel și SUA, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a destabilizat piețele energetice.

Blocarea Strâmtorii Ormuz — un coridor strategic prin care tranzitează circa 20% din petrolul mondial — și atacurile asupra infrastructurii petroliere din regiunea Golfului au dus la creșterea accelerată a cotațiilor.

În consecință, prețul petrolului Brent a depășit 120 de dolari pe baril, generând scumpiri în lanț la nivel global.