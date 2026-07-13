INS: Inflația anuală a scăzut la 10,4%, în iunie, de la 10,9% în mai

Rata anuală a inflației s-a situat la 10,4% în luna iunie 2026, în scădere față de nivelul de 10,9% înregistrat în luna mai, potrivit celor mai recente date publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu finalul anului trecut, prețurile de consum au crescut cu 3,8%.

Conform statisticii oficiale, indicele prețurilor de consum din iunie 2026 raportat la luna precedentă a fost de 100,06%, ceea ce înseamnă că prețurile au avansat cu doar 0,06% față de mai.

INS arată că, raportat la iunie 2025, cele mai importante majorări au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde prețurile au urcat cu 13,67%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 12,29%, iar alimentele au înregistrat o creștere anuală de 5,75%.

Față de luna decembrie 2025, prețurile alimentelor au crescut cu 2,73%, cele ale produselor nealimentare cu 3,2%, iar serviciile au consemnat un avans de 6,61%.

În comparație cu luna mai, evoluțiile au fost moderate. Produsele alimentare au înregistrat o ușoară scădere de preț, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,19%, iar serviciile cu 0,49%. Per ansamblu, indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,06% într-o singură lună.

Potrivit INS, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv în perioada iulie 2025 – iunie 2026 comparativ cu intervalul iulie 2024 – iunie 2025, a fost de 9,8%.

Institutul a publicat și datele calculate pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene pentru compararea inflației între statele membre. Astfel, indicele armonizat al prețurilor de consum a fost de 99,94% în iunie 2026 față de mai 2026.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC s-a situat la 9,2% în iunie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni, determinată pe baza acestui indicator, a fost de 8,6%.

Datele statistice mai arată că, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata medie a inflației a fost de 0,6%, față de 0,5% în intervalul similar din 2025. Totodată, în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu trimestrul al doilea al anului precedent, rata inflației a fost de 10,7%.

Deși ritmul anual al inflației a înregistrat o ușoară temperare în iunie, nivelul scumpirilor rămâne ridicat, în special în sectorul serviciilor și al produselor nealimentare, care continuă să exercite cea mai mare presiune asupra bugetelor populației.