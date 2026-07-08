Banca Națională a României (BNR) aduce vești bune pentru finalul acestui an, dar vine și cu o serie de avertismente severe legate de riscurile politice interne și conflictele geopolitice globale. Potrivit celor mai recente evaluări ale băncii centrale, rata anuală a inflației a înregistrat o ușoară scădere în luna iunie, urmând ca în trimestrul III din 2026 să asistăm la o prăbușire substanțială a prețurilor.

Banca centrală explică faptul că această temperare accentuată a prețurilor este rezultatul estompării unor șocuri fiscale anterioare, în special cele legate de energie și taxe.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei se reduce uşor în luna iunie, iar în trimestrul III 2026 va consemna o scădere substanţială, aşa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la preţul energiei electrice şi ale majorării cotelor de TVA şi a accizelor.

În acelaşi timp, presiuni dezinflaţioniste tot mai evidente sunt aşteptate în perspectivă mai îndepărtată din partea factorilor fundamentali, cu precădere din partea cererii agregate, pe fondul corecţiei bugetare iniţiate în 2025 şi continuată în acest an, cu implicaţii favorabile şi asupra anticipaţiilor inflaţioniste, şi de natură să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent. Incertitudini mari rămân însă asociate, inclusiv în actuala situaţie politică internă, măsurilor potenţial adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv”, se arată în comunicat.

Deși veștile pe termen scurt sunt bune, BNR atrage atenția că economia României rămâne extrem de vulnerabilă în fața instabilității internaționale. Conflictul sângeros din Orientul Mijlociu și posibilitatea unui nou șoc energetic pe piața globală pot afecta direct puterea de cumpărare a cetățenilor și profiturile companiilor din România.

Aceste turbulențe externe riscă să lovească în încrederea consumatorilor și să crească din nou costurile de finanțare, încetinind ritmul economic general la nivel european și mondial.

În acest context economic tensionat, oficialii BNR avertizează că România nu își mai permite să piardă banii europeni. Absorbția maximă a fondurilor din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și a celorlalte programe comunitare este considerată vitală pentru a contracara efectele negative ale măsurilor de austeritate bugetară și ale crizelor externe. Totodată, evoluția economiei noastre va depinde masiv și de pașii pe care îi vor face marile bănci centrale, precum Rezerva Federală a SUA (Fed) și Banca Centrală Europeană (BCE).

Având în vedere toate aceste incertitudini majore, Consiliul de administrație al BNR, reunit în ședința de miercuri, 8 iulie 2026, a adoptat o atitudine prudentă și a decis să mențină dobânda cheie la același nivel.

Astfel, principalele decizii luate de BNR sunt:

Dobânda de politică monetară rămâne stabilă la nivelul de 6,50% pe an.

Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) este păstrată la 7,50% pe an.

Rata dobânzii pentru facilitatea de depozit rămâne la 5,50% pe an.

De asemenea, pentru a asigura stabilitatea sistemului bancar, BNR a hotărât să păstreze nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Românii cu credite dependente de indici bancari vor vedea o relativă stabilitate a ratelor în perioada următoare, însă ochii rămân țintiți pe deciziile fiscale ale guvernului din a doua jumătate a anului.